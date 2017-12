FERRARA FILM FESTIVAL - Rassegna cinematografica in programma dal 17 al 25 marzo 2018. In chiusura assegnerà i 'Dragoni D'Oro' Conclusa la campagna di iscrizioni film per la terza edizione del 'Ferrara Film Festival 2018'

Continua la crescita da record per la terza edizione. Partenza in grande il 17 marzo con la Prima Europea del kolossal Americano "9/11" con Charlie Sheen e Whoopi Goldberg. Otto giorni di 23 anteprime assolute, ambiziose iniziative e partner di prestigio mondiale.

Ferrara, 27 Dicembre - L'11 Dicembre si è conclusa la lunga campagna di iscrizioni film per il Ferrara Film Festival 2018, con un risultato che afferma la continua crescita di questa kermesse cinematografica, giunta alla sua terza edizione. Oltre 520 pellicole provenienti da ben 37 paesi di tutto il mondo si sono iscritte per partecipare al festival, un record considerando le 450 della scorsa edizione.

Il festival, in programma dal 17 al 25 Marzo 2018, si concluderà con la cerimonia di assegnazione dei propri "Oscar", ossia i Dragoni D'Oro. L'ormai nota statuetta, da questa terza edizione, avrà un legame ancora più diretto con Hollywood, i Dragoni D'Oro infatti verranno fabbricati e assemblati direttamente a Los Angeles, a pochi passi dall'azienda che produce gli stessi Oscar.

"Dopo due edizioni del Ferrara Film Festival - dichiara il Direttore e fondatore Maximilian Law, ferrarese di nascita che da oltre dieci anni vive e lavora a Los Angeles nel campo della Pubblicità e Cinema con la sua società Perpetuus - ho preso alcune importanti decisioni per elevare il prestigio e la produttività di questo evento che, anche grazie a noi, sta facendo conoscere ancora di più Ferrara nel mondo. E soprattutto inserendo nella squadra persone giovani, dinamiche e ambiziose che abbiano voglia e desiderio di realizzare questo sogno insieme a noi. È arrivato il momento di mostrare il vero potenziale del Ferrara Film Festival nel panorama mondiale".

Il programma completo della kermesse, per ora riservato, verrà rilasciato ad inizio Febbraio, dove i riflettori saranno puntati sui prestigiosi 23 film in concorso e sulla première di Sabato 17 Marzo che aprirà il festival in grande stile.

Il Ferrara Film Festival inaugurerà infatti con un evento di lancio proiettando la Prima assoluta Europea del kolossal americano "9/11", diretto da Martin Guigui e con un cast "all star" tra cui Charlie Sheen, Whoopi Golberg e Jacqueline Bisset. Il film narra dei tragici eventi dell'11 Settembre a New York, attraverso un punto di vista inedito, ossia di cinque individui intrappolati all'interno di uno degli ascensori del World Trade Center durante gli attacchi terroristici. La stampa americana lo ha descritto come "Cinema potente", "Performance che toccano le emozioni con onestà e potenza".

"Siamo molto eccitati nel fare la nostra Prima Europea con te al Ferrara Film Festival - dichiara il noto regista statunitense Martin Guigui in un incontro a Los Angeles con Maximilian Law - ne siamo molto lieti."

La serata d'apertura misura da subito la cifra stilistica e il carattere di questa manifestazione unica nel suo genere, a partire dallo stampo internazionale, sino ad arrivare al fondamentale legame con il territorio.

Una delle novità della terza edizione è l'accordo stretto con UNICEF Italia. Nello specifico verrà assegnato un premio speciale intitolato "Premio Unicef Ferrara Film Festival" al film vincitore della categoria "Unicef - Ferrara Film Festival", dove verranno trattati temi sensibili sui minori e, attraverso il potere del Cinema, si cercherà di contribuire alla sensibilizzazione di questi argomenti spesso forti e delicati, sperando in un futuro migliore.

"Sono molto onorato di far parte del Ferrara Film Festival - dichiara il neo Vice Direttore Avv. Giorgio Ferroni" - ci sarà molto lavoro da fare ma sono fiducioso che questo progetto avrà il lustro che si merita. Conosco Maximilian da quasi vent'anni e insieme abbiamo costruito una squadra fortissima in questo asse Hollywood-Ferrara."

L'appuntamento è quindi rinnovato nella Città di Ferrara, patrimonio mondiale dell'UNESCO, per la settimana dal 17 al 25 Marzo 2018. La maggior parte degli eventi sarà incentrata presso il Cinepark Apollo, sperando che la terza edizione continui a crescere come quella conclusasi lo scorso 24 Marzo che ha visto raddoppiare, con diecimila presenze totali, il pubblico rispetto alla prima edizione.

