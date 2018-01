BIBLIOTECA ARIOSTEA - Ciclo 'I colori della conoscenza': conferenza giovedì 1 febbraio alle 17 Il rapporto tra scienza e cultura umanistica analizzato da Giovanni Fioravanti

Sarà dedicato al rapporto tra cultura umanistica e cultura scientifica, alla luce anche del pensiero di Jerome Bruner, il nuovo appuntamento, giovedì 1 febbraio alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara), del ciclo di incontri 'I colori della conoscenza' a cura dell'Istituto Gramsci e dell'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara.

L'approfondimento sarà curato da Giovanni Fioravanti, con introduzione di Roberto Cassoli.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Il tema del rapporto tra cultura umanistica e cultura scientifica è caro al pensiero di Jerome Bruner fin dall'apparire del suo Oltre Dewey. Mano sinistra e mano destra hanno sempre ingaggiato tra di loro una discussione aperta e a volte rumorosa. Nell'apprendimento scolastico il pensiero paradigmatico della scienza convive con il pensiero narrativo della cultura umanistica. La scienza è orientata verso l'esterno, verso un mondo che sta fuori di noi, le altre discipline sono orientate verso l'interno, ossia verso una prospettiva e un punto di vista sul mondo. Chi per professione esercita l'istruzione non può evitare di interrogarsi su come avviene la costruzione della realtà attraverso il processo conoscitivo, come si comunica la conoscenza, qual è la natura dell'insegnamento e dell'apprendimento, come si costruiscono le concezioni personali della realtà e come esse influenzano le scelte e le azioni degli individui. In questo senso l'educazione deve aiutare i giovani a usare gli strumenti del fare significato e della costruzione della realtà, in modo che possano adattarsi meglio al mondo in cui si trovano e, se necessario, cambiarlo.

