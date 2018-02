LAVORI PUBBLICI E VIABILITA' - Aggiornamenti su alcuni cantieri attivi dal 26 febbraio al 4 marzo 2018 Al via il rifacimento dell'illuminazione di piazza Ariostea e gli interventi edili a Palazzo Schifanoia. Riparato il ponte ciclopedonale di via della Giustizia

Di seguito alcuni aggiornamenti relativi a lavori pubblici in corso nel territorio comunale di Ferrara, condotti sotto la supervisione dei tecnici e degli operatori del Settore Opere pubbliche e Mobilità del Comune di Ferrara. Maggiori informazioni sugli interventi più significativi in fase di esecuzione in città sono disponibili sul sito http://mappaopere.comune.fe.it

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

- Lavori di realizzazione della nuova illuminazione pubblica di piazza Ariostea, corso Porta Mare, via Erbe, via Folegno e via Cortile

Avranno inizio la prossima settimana i lavori di realizzazione dei nuovi impianti di pubblica illuminazione di piazza Ariostea, corso Porta Mare (nel tratto compreso tra piazza Ariostea e via Rampari di San Rocco), via Erbe, via Folegno e via Cortile.

L'intervento si inserisce nell'opera di restauro e riqualificazione della piazza Ariostea, a cura del Comune di Ferrara (v.CronacaComune del 22 febbraio 2018), e nell'ambito dei lavori di ammodernamento ed efficientamento della rete di pubblica illuminazione cittadina previsti dall'Amministrazione Comunale con il PRIC (Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale).

Gli interventi interesseranno complessivamente 87 punti luce.

Il progetto, finanziato sul "Piano Stralcio Cultura e Turismo FSC 2014/2020 intervento n. 30 "Ducato Estense" - "Restauro e riqualificazione di Piazza Ariostea - Lavori di pubblica illuminazione" prevede una spesa di 370.000 euro.

I lavori, per i quali si prevede una durata di 180 giorni, sono stati aggiudicati all'associazione temporanea di imprese costituita dalla ditta Sgargi Impianti Bologna e dalla Euroscavi di Badia Polesine (RO).

I lavori potranno comportare qualche rallentamento del traffico nei tratti interessati.

In allegato, scaricabile a fondo pagina, la scheda dettagliata dell'intervento.

- Lavori di rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione in via Mascheraio, via Frescobaldi, via Mentana, via Gregorio, via Fossato

La prossima settimana i lavori di rifacimento della pubblica illuminazione proseguiranno in via Frescobaldi, via Mascheraio e via Fossato. Saranno possibili rallentamenti del traffico nei tratti interessati.

Tutti gli interventi sono realizzati a cura di Hera Luce, nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria previsti nel contratto di servizi con il Comune di Ferrara.

-----------

INTERVENTI STRADALI

- In via Brasavola prosegue il rifacimento della pavimentazione nel tratto da via Borgovado a via Ghisiglieri (chiuso al transito)

AGGIORNAMENTO del 23 febbraio 2018 - Proseguono in via Brasavola i lavori a cura dell'Amministrazione Comunale per il rifacimento delle pavimentazioni lapidee.

Al momento sono in corso i lavori di rifacimento delle pavimentazioni nel tratto da via Borgovado a via Ghisiglieri, che è chiuso al transito.

Le modifiche alla viabilità sono indicate sul posto da segnaletica di preavviso e deviazione, nei tratti interessati.

- Conclusa la manutenzione e riaperto al transito il ponte Bailey ciclopedonale di via della Giustizia a Pontelagoscuro

Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori per la manutenzione, con sostituzione delle parti deteriorate, del ponte Bailey ciclopedonale presente in via della Giustizia a Pontelagoscuro. Il ponte è stato riaperto al transito.

-----------

VIABILITA'

- Via Baricorda chiusa per lavori di ripristino delle sponde del canale

Da lunedì 26 febbraio il tratto di via Baricorda tra via Ponte Rigo e via Rabbiosa, a Ferrara, sarà chiuso al transito dalle 8 alle 18, fino a fine lavori, per consentire l'esecuzione di interventi, a cura del Consorzio di Bonifica - Pianura di Ferrara, per il ripristino di un tratto di sponda del canale Rovere Serraglie (ammessi residenti e autorizzati).

- Un breve tratto di via Copparo a senso unico alternato per lavori di ripristino delle sponde del canale

Sono in corso i lavori da parte del Consorzio di Bonifica - Pianura di Ferrara per il ripristino di un tratto di sponda del canale consortile che scorre parallelo alla via Copparo, dalla sede della Società Spal 2013 in direzione di via Pioppa, dove è in vigore il senso unico alternato regolamentato da semafori dalle 8 alle 17.

Nelle giornate di sabato e domenica la circolazione sarà aperta alla normale circolazione.

La fascia oraria dei lavori è stata ridotta per limitare il più possibile gli eventuali disagi in entrata e uscita dalla città per chi percorre quest'arteria.

I lavori, salvo avverse condizioni meteo o eventuali criticità, dovrebbero completarsi entro la metà del mese di aprile e, in ogni caso se necessario, sospesi all'inizio della campagna irrigua.

Le modifiche alla viabilità saranno segnalate da apposita segnaletica di preavviso e deviazione, nei tratti interessati.

------------

LAVORI A CURA DI HERA

Sono in corso i lavori, a cura di Hera (in accordo con il Comune di Ferrara), per la posa di una nuova condotta fognaria in via della Pace a Pontelagoscuro nel tratto da piazza Buozzi a via De Amicis.

In via Rabbiosa a Quartesana, hanno invece subito un rallentamento a causa del maltempo i lavori di sostituzione di un breve tratto di condotta idrica e la circolazione è stata temporaneamente ripristinata fino al 4 marzo prossimo.

------------

LAVORI A CURA DI ENEL

Avranno inizio martedì 27 febbraio 2018 i lavori a cura di Enel (in accordo con il Comune di Ferrara) per la posa di una nuova linea elettrica in via Mascheraio, nel breve tratto compreso fra i numeri civici 5 e 11.

Proseguono inoltre i lavori a cura di Enel per la sostituzione di impianti sotto servizi in via Borso e in via Guarini in un breve tratto dall'intersezione con via Borso. Sono inoltre in corso lavori in piazza Ariostea, nel tratto da corso Porta Mare a via Palestro, in via Palestro, nel tratto da piazza Ariostea a vicolo del Voltino, in corso Porta Mare, nel tratto da piazza Ariostea a via Borgo dei Leoni, in via Borgo dei Leoni, in un breve tratto da corso Porta Mare.

------------

INTERVENTI DI POSA IMPIANTI IN FIBRA OTTICA

Proseguono i lavori, a cura della Società TIM - Telecom Italia SpA e della Società Open Fiber (in accordo con il Comune di Ferrara), per l'esecuzione di opere civili e interventi di scavo in varie strade del Comune di Ferrara, per permettere la posa di impianti in fibra ottica.

------------

BENI MONUMENTALI

- Restauro e riqualificazione della sede museale di Palazzo Schifanoia

E' previsto per lunedì 26 febbraio 2018 l'avvio dei lavori edili a Palazzo Schifanoia nell'ambito dell'opera di restauro e riqualificazione della sede museale, partita il 22 gennaio scorso con l'allestimento delle protezioni degli apparati decorativi e dei soffitti lignei.

Il progetto prevede interventi strutturali mirati al ripristino dei danni subiti e interventi di rafforzamento che consentano di ottenere un miglioramento della risposta sismica locale e globale dell'intero edificio.

L'opera consentirà anche di ripensare la funzionalità museale, con il recupero di una serie di ambienti, l'adozione di sistemi di superamento delle barriere architettoniche, e la dotazione di servizi igienici.

La conclusione del cantiere è prevista entro la fine del 2019, ma già nella prossima estate si procederà alla riapertura della parte trecentesca dell'edificio. L'opera prevede un investimento totale di oltre 2 milioni e 900mila euro che sarà finanziato con fondi regionali per la ricostruzione post sisma e fondi comunali da rimborsi assicurativi.

Per tutti i dettagli del progetto v. CronacaComune del 16 gennaio 2018

- Nuovi bagni pubblici in piazza del Municipio

Sono in fase di conclusione, in piazza del Municipio a Ferrara, i lavori per la realizzazione di due bagni pubblici, di cui uno per disabili, con ingresso, sotto il porticato, a lato dell'entrata dell'Agenzia Informagiovani.

I lavori, aggiudicati dal Comune di Ferrara alla ditta Fratelli Stabellini, avranno un costo di 15mila euro.

- Per gli ultimi aggiornamenti sui cantieri negli edifici storici e monumentali della città v. CronacaComune del 12 gennaio 2018

