CENTRO IDEA - Giovedì 22 marzo a cura del gruppo di lavoro comunale a Palazzo Costabili (via XX Settembre 122) "Nuove tecnologie, risparmio idrico e sostenibilità": i risultati del progetto di ricerca

Giovedì 22 marzo 2018, in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, si terrà la presentazione dei risultati del progetto di ricerca "GST4Water - Green Smart Technology for Water": si tratta di un progetto POR FESR, finanziato dalla UE e dalla Regione Emilia-Romagna, realizzato dai Laboratori Terra&AcquaTech (che è anche capofila) e MechLav dell'Università degli Studi di Ferrara, dai Laboratori CIRI-EA e CIRI-EC dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, e dal LEA di Enea.

L'evento, dal titolo "Nuove tecnologie, risparmio idrico e sostenibilità", sarà nella sede del Museo Archeologico di Ferrara - Palazzo Costabili detto di Ludovico il Moro, via XX Settembre 122 a Ferrara, dalle 9.15 alle 13 circa. Patrocinato dal Comune di Ferrara e realizzato in collaborazione con il Centro Idea, affronterà tematiche quali il monitoraggio dei consumi idrici tramite sistemi ICT e l'educazione all'uso consapevole dell'acqua.

Il programma:

Ore 9,15: Saluti Istituzionali Laura Ramaciotti prorettrice delegata alla Terza Missione e ai rapporti con il territorio dell'Università degli Studi di Ferrara, Emilio Tagliavini direttore CIRI-EA Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Claudio Mazzotti direttore CIRI-EC, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Caterina Ferri assessora all'Ambiente e ai Progetti Europei del Comune di Ferrara, Diego Viviani sindaco del Comune di Goro, Silvano Bertini responsabile del servizio ricerca innovazione energia ed economia sostenibile della Regione Emilia-Romagna.

Ore 9,45: Risultati del progetto di ricerca GST4Water con Marco Franchini del Laboratorio Terra&AcquaTech (Unife) e responsabile Scientifico del progetto. Inquadramento generale di Cesare Stefanelli del Laboratorio MechLav (Unife), Stefano Alvisi del Laboratorio Terra&AcquaTech (Unife), Marco Ferraris del Laboratorio LEA (Enea), Marco Maglionico del Laboratorio CIRI-EC (Unibo), Alessandra Bonoli del Laboratorio CIRI-EA (Unibo), Vittorio Di Federico del Laboratorio CIRI-EC (Unibo).

Ore 11,15: Tavola rotonda moderata da Roberto Cavallo, divulgatore ambientale, sulle esperienze di monitoraggio dei consumi e risparmio idrico delle multiutility emiliano-romagnole. Parleranno Silvio Stricchi direttore Generale di CADF, Franco Fogacci direttore Direzione Acqua Gruppo HERA, Eugenio Bertolini direttore generale Business Unit Reti IREN, Davide De Battisti Operations Manager di AIMAG.

Ore 12,15: Educare alla sostenibilità con Alessio Stabellini dirigente del Comune di Ferrara che interverrà su 'L'educazione alla sostenibilità e l'importanza dei dati ambientali', Elèna Merighi responsabile del CEA su "a fabbrica dell'Acqua di CADF: Progetti e proposte per educare e valorizzare le risorse idriche".

Ore 13 conclusioni e ore 13.15 Light lunch.

Il progetto "Green Smart Technology for water (GST4Water) per l'utilizzo sostenibile della risorsa idrica negli edifici e in ambito urbano" è un progetto di ricerca industriale finanziato dal POR FESR 2014-2020 nell'ambito della Strategia di Specializzazione Intelligente. Tra le aziende locali che hanno partecipato, vi è anche il CADF - Acquedotto del Delta, con un laboratorio di campo che ha coinvolto tutte le famiglie del territorio di Gorino.

L'obiettivo generale del progetto è quello di sperimentare alcune soluzioni innovative, orientate al risparmio e alla sostenibilità, nel settore idrico, attraverso l'introduzione delle nuove tecnologie in ambito ICT, per rendere i cittadini più consapevoli e attenti ai propri comportamenti di consumo dell'acqua.

Per iscrizioni: https://gst4water.eventbrite.it.

Per ulteriori informazioni: www.gst4water.it oppure contattare la segreteria organizzativa, tel. 0532 974902.

(Comunicato a cura del Centro di Educazione alla Sostenibilità)

