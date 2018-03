STORIA E MEDICINA - Sabato 24 marzo dalle 9 a Palazzo Roverella a cura dell'associazione De Humanitate Sanctae Annae Un convegno sulle conquiste anatomiche e fisiologiche della Scuola Medica ferrarese

Sabato 24 marzo, con inizio alle 9, nel Salone d'Onore di Palazzo Roverella a Ferrara (corso Giovecca 47) l'Associazione De Humanitate Sanctae Annae in collaborazione con l'Istituto del Nastro Azzurro di Ferrara e il Circolo Negozianti, e con il patrocinio del Comune di Ferrara nonché di altri prestigiosi enti e associazioni, ricorderà Alberto Mandini, Medico dell'Arcispedale Sant'Anna con la passione per lo studio della Storia della Medicina di Ferrara, nell'ambito dell'ottavo Mandini Day. Alle Conquiste anatomiche e fisiologiche della Scuola Medica ferrarese: (Una Armonia meravigliosa che per oltre cinque secoli è risuonata nelle aule e nei laboratori della città degli Este) sarà dedicato l'incontro che, nell'arco della mattinata, con la voce narrante del presidente della De Humanitate, Riccardo Modestino, a guidare il viaggio di scoperta e di riscoperta degli studi anatomici e fisiologici compiuti nella città pentagona, proporrà numerosi interventi di relatori delle Università di Ferrara, Milano, Napoli.

La Lectio Magistralis d'apertura ("I saperi, i sapienti e il valore della ricerca fra scienza ed etica") sarà svolta dal Prof. Eugenio Parati della Fondazione "Carlo Besta di Milano". Seguiranno interventi su Giovan Battista Canani, Giovanni Tumiati, Giulio Muratori, anatomici testimoni di quattrocento anni di studio dell'Anatomia a Ferrara. Alla Fisiologia sarà dedicata la prosecuzione del "racconto meraviglioso", iniziando dalla "Ricerca fisiologica dell'uomo in volo: da Angelo Mosso alla Scuola Ferrarese", alla successiva proiezione di brevi filmati su eventi della Medicina ferrarese, fino al ricordo dell'indimenticabile Prof. Enzo Boeri,"Un uomo, uno scienziato eccelso e impegnato nelle conquiste sociali", affidato alle ricerche degli studiosi e alle testimonianze dei familiari e di un allievo.

Sui recenti "Contributi scientifici della Scuola Medica Ferrarese" si concluderà la mattinata.

La partecipazione, aperta a tutti, è libera e gratuita.

