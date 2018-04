ASSESSORATO AL COMMERCIO - Da venerdì 6 a domenica 8 aprile a cura di 'Strada dei Vini e dei Sapori'. Con 'Carpemira' anche tante iniziative per i più piccoli "Il cibo è chi lo fa", torna in piazza Trento e Trieste l'edizione primaverile del mercato del gusto italiano

Si è svolta in mattinata (giovedì 5 aprile) nella residenza municipale, la presentazione dell'undicesima edizione della manifestazione "Il cibo è chi lo fa", mercato del gusto italiano in programma venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 aprile in piazza Trento e Trieste, a cura della Strada dei Vini e dei Sapori.

Per illustrare l'iniziativa, che in questo suo appuntamento primaverile si propone di mettere a disposizione dei visitatori prodotti di qualità provenienti da tutta Italia, erano presenti l'assessore al Commercio del Comune di Ferrara Roberto Serra, i rappresentanti della Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara Luca Deserti e Silvia Bozzato insieme a Barbara Pizzo dell'associazione Carpemira.

"Davvero non è scontata la qualità che da sempre caratterizza sia i prodotti sia gli allestimenti dell'iniziativa 'Il cibo è chi lo fa'. - ha ricordato l'assessore Roberto Serra - In particolare da quest'anno, per un'accresciuta attenzione ai bambini, l'appuntamento si candida come ottimo esempio per analoghe iniziative ospitate nelle nostre strade e nelle nostre piazze. Grazie alla collaborazione con l'associazione 'Carpemira' infatti, saranno proposti anche ai visitatori più piccoli e ai loro genitori momenti opportunamente progettati di divertimento, di esperienza e scoperta tattile e gustativa."

Ferrara 6/7/8 aprile in piazza Trento Trieste

La Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara, con il Patrocinio del Comune di Ferrara,conferma l'XI edizione della manifestazione "Il Cibo è chi lo fa" che si svolgerà in PiazzaTrento e Trieste il 6/7/8 Aprile 2018 a Ferrara, dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Questa manifestazione, nella sua edizione primaverile e in quella autunnale che si terrà il 12/13/14 Ottobre, vede la presenza di espositori provenienti da tutti Italia con prodotti alimentari artigianali di altissima qualità. Ogni anno la selezione delle produzioni presenti è fatta in base ad un'attenta analisi delle aziende, delle loro tecniche di produzione, della loro area di provenienza. Un'attenzione particolare infatti è quella di dare l'esclusività di un prodotto ad una singola azienda così da portare all'attenzione del consumatore aziende già selezionate. Un'altra particolare attenzione è quella di privilegiare la presenza dei produttori stessi così che la loro presenza accompagnata alla storia e tradizione possa essere un valore aggiunto per il prodotto stesso. In questa edizione primaverile ci saranno 53 aziende provenienti da Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio,Molise, Marche, Umbria, Calabria, Puglia, Sicilia. I prodotti novità di quest'edizione, solo per citarne qualcuno, sono: il Parmigiano Reggiano Nero, lo Chardonnay aromatizzato alle nocciole, il formaggio di Castelmagno, il pecorino di Amatrice, il salame di tradizione tipica veneta, le spalmabili artigianali di cioccolato, l'erbazzone di Reggio Emilia, le pagnotte di grani antichi dell'Appennino, la carne di struzzo. La grande novità dell'edizione 2018 è l'attenzione per i più piccoli e per le loro famiglie. Il come e cosa mangiamo è fondamentale sin dalla prima infanzia da qui l'idea di sensibilizzare le famiglie, oltre che con la presenza di produzione di qualità, proponendo momenti di approccio divertente all'alimentazione da vivere con i propri bimbi. Nasce così la collaborazione con l'Associazione Carpemira. In questa edizione fa la sua prima apparizione infatti l'area Bambini&Famiglie (nella zona centrale di Piazza Trento e Trieste), con numerose attività diversificate per fascia di età, ma tutte incentrate su esperienza, divertimento e scoperta, da sviluppare insieme, piccoli e grandi.

Ideate e gestite da Carpemira, della quale portano letteralmente in piazza la visione dell'associazione ferrarese nota e apprezzata per il suo impegno per le famiglie, per due giorni proporranno ai bambini di 0- 12 mesi, dall'1 ai 3 anni, dai 3 ai 10 e ai loro genitori, tante iniziative divertenti per sensibilizzare attraverso il gioco al gusto e ai prodotti genuini dell'orto, dalle Gustose esplorazioni sensoriali, agli Impasti fatti in casa per modellare, al Timbrificio saporito o Merend'arte. Un tuffo tra i libri sulle tracce della natura sarà

possibile con Verde come un libro, a cura di Immaginante, e con Un frullato di storie, mentre dedicato ai soli genitori sarà l'incontro con la dietista Valentina Ricci Viva la colazione!

Il Programma:

SABATO 7 Aprile DALLE 16 ALLE 19 • angolo 0-12 mesi: gustose esplorazioni sensoriali • zona 1-3 anni: impasti fatti in casa per giocare e modellare • zona 3-10 anni: laboratorio a cura di Immaginante: verde come un libro - pagine da annusare e da creare

DOMENICA 8 Aprile DALLE 10 ALLE 12 • angolo 0-12 mesi: gustose esplorazioni sensoriali • zona 1-3 anni: lo faccio io! Le mani dei bimbi e gli attrezzi di cucina • zona 3-10 anni: un frullato di storie - libri e merende fai da te e per i genitori : Viva la colazione - incontro con la dietista Valentina Ricci•

DOMENICA 8 Aprile DALLE 16 ALLE 19 • angolo 0-12 mesi: gustose esplorazioni sensoriali • zona 1-3 anni: timbrificio • zona 3-10 anni: merend'Arte, un laboratorio di arte gustosa Le attività sono a posti limitati: ognuna prevede il costo di € 5 a bambino ed è consigliata la prenotazione a info@carpemira.it. Per i più curiosi Sabato 7 Aprile alle ore 17.30 si terrà una divertente e gustosa Caccia al tesoro con una dolcissima sorpresa finale per tutti i bimbi! Per info e prenotazioni: 3463178104 Tutto il programma su www.stradaviniesaporiferrara.it o sulla Pagina FB Strada Vini e Sapori Ferrara.

