CENTRO IDEA - Domenica 8 aprile dalle 9 alle 13 con ritrovo al giardino del Centro Visite (ex scuole elementari in via Martelli 300) Visita guidata nel Bosco di Porporana alla scoperta di funghi, erbe e fiori spontanei

(Comunicazione a cura del Centro Idea del Comune di Ferrara)

Appuntamento domenica 8 aprile, alle 9 al giardino del Centro Visite del Bosco di Porporana - ex scuole elementari in via Martelli 300, per il primo dei tre laboratori gratuiti "ActiveECOlab - Praticare la Sostenibilità", promossi dal Centro Idea del Comune di Ferrara nell'ambito dell'attività di formazione e sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza. Dopo il ritrovo Il Gruppo Micologico di Bondeno, le GEV Guardie Ecologiche Volontarie di Ferrara e Annalisa Malerba, esperta di erbe spontanee, accompagneranno i partecipanti in una visita guidata, alla scoperta dei funghi, delle erbe e dei fiori del Bosco di Porporana. Alle 12 rientro al Centro Visite dove il Gruppo Micologico di Bondeno presenterà "I funghi del Bosco di Porporana", raccontando le caratteristiche delle specie censite nel bosco.

I partecipanti potranno contribuire attivamente alla conoscenza del bosco caricando su iNaturalist le foto delle piante e degli animali che lo abitano. La partecipazione è gratuita e libera (non è necessaria iscrizione)

Il Gruppo Micologico di Bondeno, il Centro IDEA e il Museo Civico di Storia Naturale del Comune di Ferrara hanno iniziato due progetti di ricerca partecipata nel Bosco di Porporana: il censimento dei funghi e la raccolta da parte dei cittadini di osservazioni fotografiche di piante e animali (https://www.inaturalist.org/places/bosco-di-porporana).

Si consiglia di scaricare l'app iNaturalist prima dell'inizio della visita e di indossare scarpe ed abbigliamento adatto ad una escursione nel bosco. Il Bosco è un'area protetta, è vietato raccogliere piante ed animali.

In caso di maltempo l'evento verrà rimandato al 21 aprile 2018 (stesso orario e programma) e ne verrà data comunicazione sulla pagina facebook del Centro IDEA: www.facebook.com/centroIDEAfe/

I percorsi laboratoriali "ActivECOlab" vogliono essere un'occasione per mettersi all'opera, per realizzare piccole pratiche sostenibili nella vita di tutti i giorni, per tornare a confrontarsi sulla sostenibilità, sperimentando attività utili, creative, coinvolgenti e facilmente replicabili. I prossimi laboratori "ActivECOlab" saranno sui temi "Spezie nel quotidiano, tra salute e gusto" (12 aprile) e "Riciclo in cucina: dall'acqua magica dei legumi (acquafaba), al pane raffermo, alla buccia di carota" (24 maggio). Per queste ultime iniziative è necessaria l'iscrizione, maggiori informazioni nella pagina web del Centro IDEA (http://servizi.comune.fe.it/6857/activecolab )

http://servizi.comune.fe.it/4360/il-bosco-di-porporana

http://storianaturale.comune.fe.it/884/il-bosco-di-porporana

Immagini scaricabili:

Allegati scaricabili: