ASSESSORATO ALLO SPORT - A un mese dall'evento sportivo dei Campionati italiani dei 10mila metri a Ferrara - Programma dell'11 e 12 maggio 2018 Concerto classico e seminario sulla corsa per ricordare la figura del Prof. Lenzi

Mancano ormai solo trenta giorni ai Campionati Italiani dei 10.000 metri (12 maggio 2018), assegnati dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera alla Città di Ferrara. Un evento che torna in città dopo l'edizione del 2014 e che vedrà al via i migliori specialisti italiani su questa distanza.

Un Campionato Italiano che non sarà semplicemente una gara sportiva, ma che si presenta ricco di iniziative a partire dalla intitolazione ufficiale del Campo Sportivo Scolastico di via Porta Catene al prof. Giampaolo Lenzi (12 maggio ore 16), indimenticabile faro dell'atletica ferrarese e non solo, a partire dagli anni '60, fino al 2000 e oltre. Per ricordare Lenzi, uomo che ha lasciato segni importanti nell'ambito della scuola, da quella secondaria all'Università, venerdì 11 maggio alle 19.00 (Sala della Musica, via Boccaleone 19 - Ferrara), verrà infatti organizzato un Concerto di musica classica, sua grande passione, tenuto dalla figlia Silvia, violoncellista di livello internazionale, accompagnata da un gruppo di artisti di Ensamble Francaise. Questa iniziativa musicale, oltre a richiamare amici e famigliari del prof. Lenzi, sarà anche l'occasione per vedere riuniti importanti campioni ferraresi che sotto la guida di Lenzi hanno fatto la storia dell'atletica ferrarese, a partire da Orlando Pizzolato, per continuare con Dario Bonetti, Silvia Chersoni, Laura Fogli, Salvatore Bettiol e tutti coloro che hanno fatto di Ferrara la capitale italiana della corsa negli anni '80.

Il prof. Lenzi è stato uomo che ha lasciato un forte e indelebile segno nello sviluppo della maratona, non solo dal punto di vista tecnico-metodologico, ma anche di approccio culturale, per questo sabato 12 maggio al mattino dalle 9 alle 15, nell'Aula Magna della Facoltà di Scienze Giuridiche (Corso Ercole I d'Este 37, Ferrara) si terrà un Convegno dal titolo "Corsa, ma non solo", dove parleranno personaggi di grande spessore a partire da Patrick Sang, proveniente dal Kenya, che mai ha tenuto relazioni in Italia, plurimedagliato ai Campionati del Mondo e ai Giochi Olimpici sui 3000 siepi, allenatore del Campione Olimpico di Maratona a Rio, Eliud Kipchoge, protagonista anche del tentativo di correre, primo uomo al mondo, la maratona sotto le 2 ore, obiettivo sfiorato per soli 25".

Oltre a Patrick Sang, interverrà lo spagnolo Luis Miguel Landa e due tecnici italiani che con Lenzi sono stati gli artefici del successo della maratona italiana nel mondo, ovvero Renato Canova e Luciano Gigliotti, allenatore dei Campioni Olimpici di Maratona Gelindo Bordin e Stefano Baldini (quest'ultimo sarà presente al Convegno).

I temi non saranno solo di carattere tecnico, ma abbracceranno argomenti di ordine medico, come quello della respirazione, degli infortuni e dell'alimentazione. Il Convegno è aperto a tutti, in particolare ai tecnici, agli allenatori e agli studenti di Scienze motorie del nostro Ateneo.

Il Campionato Italiano dei 10mila metri è dunque una manifestazione che nel suo complesso si presenta come una prestigiosa vetrina nazionale che evidenzia una volta di più la vocazione di Ferrara, "città d'Arte, di Cultura e di Sport", che potrà valorizzare e promuovere lo straordinario patrimonio storico, ambientale, artistico ed enogastronomico di cui dispone.

(Comunicato a cura degli organizzatori)

