CENTRO DOCUMENTAZIONE MONDO AGRICOLO FERRARESE - Domenica 15 aprile alle 16 a San Bartolomeo in Bosco. Iniziativa a ingresso libero Il MAF apre le porte al 10° Festival interprovinciale della "Zirudella"

La "zirudella", la nota forma di poesia popolare a rima baciata, sarà la protagonista indiscussa del 10° Festival interprovinciale a invito, che si terrà al MAF di S. Bartolomeo in Bosco domenica 15 aprile, a partire dalle 16. La sala incontri della struttura museale ospiterà, infatti, l'ormai tradizionale e atteso incontro dedicato a questa forma poetica, esteso alla poesia dialettale e umoristica per quei territori nei quali la "zirudella" non è (o non è più) diffusa. Quest'anno si disputeranno a singolar tenzone poetica il "Trofeo" autori emiliani e romagnoli scelti tra le figure più rilevanti per spessore artistico e culturale del mondo dialettale dei loro territori. Il pubblico presente decreterà il vincitore, a suo insindacabile giudizio. Un premio speciale verrà inoltre assegnato dal "Tréb dal Tridèl", il cenacolo di cultura dialettale ferrarese.

Prima dell'inizio del Festival, verrà presentata la mostra fotografica "Alberi, il viaggio", di Michele Pietrangelo, in parete fino al 10 maggio. L'esperienza espositiva si traduce in un vero e proprio inno alla natura e alla vita. Le splendide immagini dell'Artista, coinvolgenti emotivamente il visitatore, simboleggiano potenze generatrici di rilevante efficacia, che ci invitano a profonde riflessioni.

L'incontro si concluderà con il tradizionale buffet, riservato a tutti gli intervenuti, avente come indiscussa "primadonna" la gastronomia ferrarese.

L'iniziativa, a ingresso libero, è promossa dal Comune di Ferrara, dal MAF e dall'Associazione omonima, in collaborazione con "Al Tréb dal Tridèl". Si avvale, come sempre, del patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

MAF - Centro di Documentazione del Mondo Agricolo Ferrarese - Via Imperiale, 263

44124 - San Bartolomeo in Bosco (Fe) Tel. 0532 725294 - Fax 0532 729154

e-mail: info@mondoagricoloferrarese.it

(Comunicazione a cura degli organizzatori)