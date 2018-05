VIABILITA' - Provvedimenti in vigore dal 4 al 6 maggio 2018 a Ferrara In piazza Travaglio circolazione e sosta sospese per lo 'Streetfood Village'

Per consentire lo svolgimento della manifestazione 'Streetfood Village', dalle 14 del 4 maggio alle 24 del 6 maggio 2018 in piazza Travaglio a Ferrara saranno in vigore i divieti di circolazione e di fermata nell'area riservata alla sosta a pagamento e nel tratto compreso tra via Baluardi e corso Porta Reno.