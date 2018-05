BIBLIOTECA BASSANI – Sabato 5 maggio alle 9: gara e possibilità di prova del gioco d'invenzione ferrarese (via Grosoli, a Barco) Torneo di Vegetables, le carte dei Mind sports di Londra

Sabato 5 maggio 2018 alle 9 alla Biblioteca Giorgio Bassani del quartiere Barco (via G. Grosoli 42, Ferrara) si terrà un torneo di VegeTables, il gioco di carte inventato dal ferrarese Daniele Ferri. Il gioco è entrato come disciplina ufficiale tra le sfide di abilità mentali alle Olimpiadi dei Mind Sports di Londra. Alla biblioteca di Barco gli spettatori potranno assistere alla gara tra giocatori selezionati, ma ci sarà anche un tavolo con un esperto a disposizione per spiegare a tutti gli interessati le regole e le caratteristiche del gioco.

VEGEtables è l'unico gioco nato in Italia che sia mai diventato disciplina ufficiale del Mind Sports Olympiad di Londra.

Il gioco in breve. VEGEtables è un gioco di carte per 2-5 giocatori nel quale si simula la coltivazione di un campo di verdure dalla aratura fino al raccolto. L'ambientazione è solo un pretesto per imbastire un bel gioco astratto che si basa sulla meccanica del blocco.

Lo scopo del gioco è quello di raccogliere il maggior numero di punti completando le sequenze delle verdure. Non importa chi inizia la sequenza, ma chi la termina, infatti chi effettua il raccolto del campo raccoglie i punti. Bisogna quindi stare attenti di non favorire i propri avversari nella chiusura dei campi e quindi spesso conviene giocare poche carte necessarie per la propria strategia e non mettere in campo tutte le carte disponibili. Ma ci sono anche altri modi per fare punti rendendo il gioco e le strategie molto varie. Il gioco termina quando un giocatore finisce le carte che ha a disposizione.

Durante un turno un giocatore deve giocare almeno una carta ma può giocare tutte le carte che vuole in modo da far avanzare una o più campi... ma si deve stare attenti a non favorire il gioco degli avversari. Non sempre giocare tutte le carte che si hanno in mano è utile per chiudere la partita ed essere il primo giocatore a terminare le proprie carte. Spesso invece... è meglio non giocare qualche carta dalla propria mano in modo da bloccare l'avversario prima che possa completare una sequenza.

Per info: Biblioteca Giorgio Bassani, via Grosoli 42, Ferrara, info.bassani@comune.fe.it, tel. 0532 797414.

Nell'immagine scaricabile in fondo alla pagina una foto delle carte da gioco tratta dal sito web www.vegetablesgame.com

Immagini scaricabili: