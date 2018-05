TERRITORIO E PARTECIPAZIONE - Giovedì 31 maggio alle 14.30 al Teatro Cortazàr a Pontelagoscuro (via Ricostruzione 40) "AbitiAmo il nostro Quartiere" per Barco e Pontelagoscuro

Giovedì 31 maggio 2018 dalle 14.30 alle 19.30 al Teatro Cortazàr a Pontelagoscuro (via Ricostruzione 40, Ferrara) si terrà la prossima iniziativa di laboratorio di comunità "AbitiAmo il nostro quartiere - Future Lab" incentrata sulle zone di Barco e Pontelagoscuro.

'Future Lab' è una modalità di democrazia partecipata, orientata a far emergere e progettare una visione collettiva di futuro. Obiettivo è quello di dare forma a proposte concrete da sottoporre all'Amministrazione comunale con la collaborazione di Vincenza Pellegrino dell'Università di Parma. La partecipazione è libera e gratuita.

Per promuovere meglio l'evento partecipativo ecco un un link all'indirizzo https://drive.google.com/open?id=1LFqabq8Hh7i5f0HzunnSZ9A7SQbTtLPD per accedere ad una breve clip video sulla giornata organizzata il 20 aprile scorso, organizzata in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e l'Università di Parma.

In quell'occasione sono state proposte la "Camminata di quartiere" e interviste a cittadini, commercianti, associazioni e servizi del quartiere coinvolgendo oltre 40 operatori di tutta la regione. Nella serata è stato organizzato un laboratorio di Teatro Sociale per la restituzione delle interviste.

(A cura degli organizzatori)

