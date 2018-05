BIBLIOTECA ARIOSTEA - Lunedì 7 maggio alle 17 presentazione libro in via Scienze Passeggiando per l'Italia, dal Veneto alla Campania, con la guida di Francesco Lusciano

E' una guida per il viandante, tra le bellezze paesaggistiche della penisola, il libro di Francesco Lusciano 'Italia - Passeggiate' di cui lunedì 7 maggio 2018 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara) sarà presentato il 'Primo volume: dal Veneto alla Campania' L'incontro sarà introdotto da Fausto Natali del Servizio Biblioteche e Archivi del Comune di Ferrara.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Dopo tanti libri di filosofia l'autore si cimenta in una guida che è una sorta di diario di viaggio attraverso le italiche bellezze. Più di 600 pagine per un itinerario che parte dal Veneto e termina, per il momento, in Campania, l'antica Capua, città di origine proprio di Lusciano. Una vera e propria filosofia del viandante con il quale l'autore cerca di coniugare vita interiore e vita esteriore, quest'ultima intesa soprattutto come dispensatrice di bellezze naturali e artistiche.

Francesco Lusciano, laureato in Filosofia a Napoli, ex insegnante e giornalista pubblicista, è stato assessore alla Cultura del Comune di Chioggia e due volte consigliere comunale della città lagunare. Ha pubblicato diversi saggi di filosofia divulgativa e due romanzi. Partecipa attivamente alla vita sociale di alcuni cenacoli letterari e culturali.

