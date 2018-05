ASSOCIAZIONE VIVERE INSIEME - Sabato 19 maggio alle 14.30 in piazza Buozzi. Coinvolti oltre settanta bambini e bambine e ragazzi e ragazze Secondo appuntamento a Pontelagoscuro con la manifestazione "Sport da Vivere Insieme"

Dopo l'esperienza più che positiva della scorsa settimana, sabato 19 maggio in piazza Buozzi a Pontelagoscuro alle 14.30 viene riproposta la manifestazione "Sport da Vivere Insieme", organizzata dal Comitato Vivere Insieme a Pontelagoscuro.

Saranno oltre settanta i bambini e le bambine e i ragazzi e le ragazze presenti in piazza in rappresentanza delle associazioni e delle realtà sportive del territorio, coinvolte per promuovere la loro attività attraverso esibizioni e giochi e per dimostrare che lo sport significa incontro, solidarietà, confronto, accoglienza, divertimento.

L'iniziativa vedrà, tra gli altri, la collaborazione di ACD Pontelagoscuro (calcio), Dock Sport village, ASD Doro gruppo A.Z. S. danza, Dance Academy E.F., Tennispertutti, Centro Canoa B. Mazza. Saranno presenti anche molte classi delle scuole elementari di Pontelagoscuro che distribuiranno il loro giornalino.

Il Comitato Vivere insieme a Pontelagoscuro raggruppa 19 soggetti (associazioni, onlus, cooperative, polisportive, ecc.) che operano nel sociale, sport, cultura, ecc. nella zona Nord di Ferrara.

Immagini scaricabili: