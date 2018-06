TURISMO E BICICLETTA - Sabato 16 giugno a mezzanotte partenza da Parco Massari della pedalata per raggiungere lido delle Nazioni Pronta al via la quinta edizione della "Bike Night Ferrara-Mare 2018"

Si è svolta venerdì 8 giugno nella residenza municipale la conferenza stampa di presentazione del tour "Bike Night Ferrara-Mare 2018", tappa ciclistica che partirà da Ferrara sabato 16 giugno a mezzanotte e raggiungerà in mattinata Lido delle Nazioni (Spiaggia Romea).

Il progetto' Bike Night', giunto quest'anno alla 5.a edizione, è ideato, organizzato e prodotto da Witoor, società attiva nella realizzazione di eventi ciclistici e cicloturistici.

All'incontro con i giornalisti erano presenti gli assessori Massimo Maisto (Cultura e Turismo) e Simone Merli (Sport), il sindaco di Ro Ferrarese Antonio Giannini, Sabrina Carli (AnFFas), Simone Dovigo e Fabio Zecchi organizzatori di Bikenight - Witoor, rappresentanti di Confagricoltura.

(Comunicazione a cura degli organizzatori) - Bike Night, la festa della bici riparte da Ferrara - Sabato 16 giugno oltre mille ciclisti fino al mare

Per chi vuole pedalare a qualsiasi ora del giorno, per chi non è spaventato dal buio, per chi non si è mai spinto così lontano o non l'ha mai fatto di notte: Bike Night è l'evento in bici organizzato da Witoor che coinvolge tutti e sta per tornare a illuminare le notti dell'estate italiana. La quinta edizione del tour delle pedalate notturne sulle più belle piste ciclabili del nostro paese partirà sabato 16 giugno a Ferrara, per chiudersi nelle Marche il 15 settembre, passando anche per Bolzano, Milano, Udine e Verona: sei tappe su sei percorsi diversi per un'esperienza in bici unica e innovativa, con quasi tremila partecipanti nel 2017.

La Bike Night Ferrara-Mare, giunta al quinto anno, è ormai diventata l'evento in bici non competitivo che coinvolge più partecipanti in Emilia-Romagna. Il progetto ideato, organizzato e prodotto da Witoor, società ferrarese attiva nell'organizzazione di eventi ciclistici e cicloturistici, è una vera e propria 'festa della bici', grazie al percorso su pista ciclabile e a una formula, 100km con partenza a mezzanotte e arrivo all'alba, che sa regalare un'esperienza unica a ogni tipo di ciclista. Anche nel 2018 il tracciato ferrarese partirà dal parco Massari per proseguire sulla Destra Po fino al Lido di Volano. Le iscrizioni al prezzo speciale di 25€ sono aperte fino a domenica 10 giugno: online su www.bikenight.it o presso i punti officiali a Ferrara (Clandestino, via Ragno) e Bologna (Le Ravitò Bike Cafè). Sarà poi possibile iscriversi presso il gazebo Witoor venerdì 15 e sabato 16 giugno al costo di 35€.

La festa della bici inizierà venerdì 15 giugno, dalle ore 19 alle 23 al Parco Massari: in programma l'apertura dell'info point per le nuove registrazioni e la consegna dei pacchi iscrizione, ma sarà una serata speciale insieme all'ultracyclist Paola Gianotti, detentrice di tre Guinness World Record come donna più veloce ad aver attraversato il mondo in bici. Durante la serata racconterà anche l'ultima impresa, "Il Giro di Paola", che l'ha vista percorrere lo scorso maggio le strade del Giro d'Italia, anticipando di un giorno la carovana rosa, per promuovere la campagna di sensibilizzazione 'Io rispetto il ciclista'. Paola Gianotti pedalerà poi il giorno dopo insieme a tutti i partecipanti della Bike Night. Parteciperà alla serata anche Davide Valacchi, non vedente, protagonista del progetto 'I to eye': nel 2019 partirà per il suo primo viaggio in tandem, da Roma a Pechino, per una sfida di libertà. Al parco Massari ci saranno anche birra, panini e tortellini, oltre agli espositori a tema.

Sabato 16 giugno la segreteria Witoor riaprirà dalle 20 fino alle 23.30, ancora per ritiro pacchi e nuove iscrizioni. L'attesa si vivrà al parco tra gli stand degli espositori, la birra artigianale Bunden Brau, l'area food di Tortelliamo e la presenza di alcune associazioni locali. Poi dalle 23.30 inizierà l'incolonnamento del gruppo sotto l'arco di partenza, predisposto in corso Porta Mare di fronte al parco Massari. Dalle ore 21 alle 01.00 il corso sarà chiuso al traffico tra via Borso e Corso Ercole I d'Este. A mezzanotte la partenza dei ciclisti, che saranno scortati dalla Polizia Municipale di Ferrara fino a Francolino, quando saliranno sull'argine e seguiranno la Destra Po. I tre ristori sono previsti ogni circa 25km, a Ro nell'area golenale del Mulino sul Po (punto gestito dai volontari UISP), a Serravalle (Fabbrica dell'Acqua, con i volontari GST ANFFAS Ferrara), e a Santa Giustina (Osteria del Delta Torre Abate), prima dell'arrivo all'alba al villaggio camping Spiaggia Romea, a Lido di Volano, con docce, colazione e gadget per i partecipanti. Il villaggio partenza al Parco Massari offrirà anche un'area dove depositare i bagagli che verranno poi trasportati all'arrivo, un'area tecnica con un meccanico per eventuali messe a punto dell'ultimo minuto alla propria bici, gestita da Cicli Minelli, lo spazio dove ritirare la bici o il casco a noleggio per coloro che hanno prenotato il servizio, lo shop di Witoor con i prodotti ufficiali della Bike Night (maglia, calza tecnica, cappellino). Sarà allestita un'area recintata e custodita dove lasciare gratuitamente la propria bici, per godersi l'attesa della partenza in tutta serenità (fino a 300 posti). Durante la pedalata sarà fornita assistenza meccanica e medica ai partecipanti, con servizio di carroscopa, e la presenza di ambulanze sul percorso e due defibrillatori nel gruppo grazie alla collaborazione con B.etchic.

La distanza dei 100km è considerata come il limite per chi non ha ancora affrontato viaggi in bici di lunga distanza, ma è davvero alla portata di tutti. Nella tappa emiliana su 1500 partecipanti in media solo l'1% si ritira. Per arrivare preparati, è sufficiente iniziare almeno un paio di mesi prima con uscite settimanali di 40-50km. Poi durante la notte sarà la forza del gruppo, i ristori e l'energia dell'alba a dare tutte le forze necessarie. Per partire è consigliato dotarsi di illuminazione adeguata, giubbotto catarifrangente e una camera d'aria di scorta. Nella tappa ferrarese si vede ogni tipo di mezzo a due ruote senza motore: bici da città, da corsa, gravel, mtb, tandem, e-bike, risciò, monopattini sportivi (footbike), bici reclinabili, ovomobili. Partecipano anche persone con disabilità visiva o motoria.

Il tour 2018 inizia ancora una volta da dove sono nate le Bike Night, proprio a Ferrara. Anno dopo anno le Bike Night sono riuscite a coinvolgere sempre più territori e partecipanti, avvicinando nuove persone alla bici grazie al fascino di una pedalata da 100km di notte che parte dalla città e arriva nella natura. «Un appuntamento che rievoca il fascino del ciclismo d'epoca - spiega Simone Dovigo, presidente Witoor -, ma con un approccio moderno e trasversale, unendo tipologie di ciclisti diversi: chi si cimenta per la prima volta su una distanza di 100km oppure chi è già allenato ma è stimolato dalla sfida notturna».

«Giunta alla quinta edizione, la Bike Night Ferrara-Mare anno dopo anno ha aumentato i suoi iscritti, dai 200 nel 2014 ai 1500 lo scorso anno - prosegue Dovigo - affermando nel panorama di eventi ciclistici italiano e non solo un modo innovativo e autentico di andare in bici. Quello che non si vede con gli occhi lo si può percepire con gli altri sensi: e grazie al fascino della notte e alla sfida della lunga distanza, la Bike Night è riuscita a crearsi un proprio pubblico trasversale, capace di unire ciclisti allenati e dotati tecnicamente con persone più inesperte che proprio grazie a un'esperienza di questo tipo iniziano ad appassionarsi e a viaggiare in bici». La Bike Night riesce così a promuovere la mobilità sostenibile unendo appassionati autentici, paralleli a qualsiasi moda del momento, e a dimostrare tutto il potenziale di un percorso cicloturistico come la Destra Po, «ciclabile ampia e asfaltata, che se dotata di servizi, come avviene durante la Bike Night con assistenza meccanica e medica, ristori e transfer, riesce a calamitare centinaia di persone».

«Dopo cinque anni possiamo tracciare un bilancio in positivo: Witoor ha creato un evento per tutti i tipi di ciclisti (agonisti, meno allenati, famiglie, singoli e coppie)». Significativa la presenza femminile, con oltre il 25%, superiore alla media per eventi di questo tipo. «È anche grazie alla Bike Night che si promuove il territorio ferrarese, in modo partecipativo e innovativo», offrendo un'esperienza «unica da ricordare e raccontare agli altri, ed è proprio l'intreccio di storie, emozioni e tipologie diverse di partecipanti l'impatto più significativo della Bike Night Witoor».

Nel 2018 saranno riproposti le tappe dell'edizione precedente, più la novità della prima Bike Night nelle Marche, arrivando così a sei tappe totali. Si parte dunque sabato 16 giugno, per la Ferrara-Mare, poi venerdì 29 giugno la tappa sudtirolese con un nuovo arrivo, la Bolzano - Villabassa. Sabato 14 luglio la Milano - Lago Maggiore (Arona), sabato 28 luglio la tappa friulana Udine - Alpe Adria (Ugovizza. Sabato 1 settembre si va in Veneto e in Trentino, con la Verona - Lago di Garda (Riva). La chiusura del tour è prevista per sabato 15 settembre con la prima edizione della Bike Night Marche: partenza da Fermo, arrivo a San Benedetto del Tronto.

«Non conta il cronometro - conclude Dovigo - non c'è ordine di arrivo: è un evento che racchiude elementi quasi primordiali che portano a salire in sella alla bici». Bike Night risponde alla crescente voglia di bici, in costante aumento negli ultimi anni anche in Italia, e offre una dimensione non competitiva e coinvolgente per tutti coloro che amano la bici e sono animati da una «passione che non dorme mai». «C'è il viaggio, il movimento. C'è l'orario inconsueto: la notte, che i ciclisti illuminano con le loro luci, diventa elemento sorprendente, quello che non si vede, si ascolta. C'è il buio da affrontare, il sole che sorge, a regalare calore e sorrisi per avercela fatta tutti insieme».

Il progetto Bike Night è supportato da Sportler, specializzato nella vendita di articoli sportivi, e da partner innovativi della bici come Bike Inside, che realizzerà la maglia ufficiale 2018, e Oxeego, che ha disegnato la calza tecnica Bike Night e fornisce tra gli altri atleti come il campione Vincenzo Nibali.

Bike Night è un'esperienza in bici che unisce la notte, la passione e le persone. Si parte a mezzanotte, dal centro di una città, per raggiungere dopo 100km (circa) la natura, pedalando su piste ciclabili: che si tratti del mare, del lago o della montagna, comunque luoghi distanti dal centro urbano da dove si è partiti. Perché Bike Night vuole dimostrare che in bici è possibile raggiungere posti cui di solito non crediamo, vogliamo o ci immaginiamo in grado di arrivare. A qualsiasi ora del giorno o della notte.

Bike Night Ferrara - Mare 2018 - 5a edizione

Partner locali

La tappa ferrarese è supportata dai partner locali: Avis Provinciale di Ferrara, Capa Cologna, Confagricoltura Ferrara, Mobilferro, Generali - Agenzia di Ferrara, Coop Alleanza 3.0., Soenergy.

Con la collaborazione di: Club Village & Hotel Spiaggia Romea, Clandestino, UISP Ferrara, Croce Rossa Italiana - Comitato di Ferrara, B.ethic, Visit Ferrara, Associazione Fuoristrada Ferrarese 'Daniele Lugli', La Fabbrica dell'Acqua Centro di Educazione Ambientale, GST ANFFAS Ferrara, Osteria del Delta Torre Abate, Le Ravitò Bike Cafè Bologna, Never Alone App, Clara, Hotel Carlton Ferrara, Visit Ferrara.

Patrocini

Regione Emilia-Romagna, Comune di Ferrara, Comune di Ro, Comune di Berra, Comune di Comacchio

Numeri

700 iscritti (online e presso il Clandestino, dato aggiornato al 7 giugno 2017)

1500 quota massima di iscritti

200 posti prenotati in pullman per il rientro a Ferrara e Bologna

40% iscritti proveniente da fuori la provincia di Ferrara (Italia e estero)

25% presenza femminile

Programma

Partenza a mezzanotte, arrivo all'alba

Distanza sui 100km, percorso su piste ciclabili

Dalla città alla natura, si pedala tutti insieme senza ordine d'arrivo

Servizi offerti

Iscrizione online, Gadget, Villaggio partenza, Servizio navetta di rientro, Noleggio bici e casco, Trasporto bagagli, Ristori e colazione, Assistenza meccanica e medica

Media

foto www.witoor.com/files/bikenight-foto2018-stampa-fe.zip

video www.witoor.com/video

Bike Night 2018

Date

Ferrara - Mare - 16 giugno

Bolzano - Villabassa - 29 giugno

Milano - Lago Maggiore - 14 luglio

Udine - Alpe Adria - 28 luglio

Verona - Lago di Garda - 1 settembre

Marche (Fermo - Ascoli - San Benedetto del Tronto) - 15 settembre

Partner

Sportler, Spiaggia Romea Village & Residence, Bike Inside, Oxeego, Miss Grape, Cinelli.

Numeri 2017

2700 iscritti totali

50% iscritti provenienti fuori dalla città di partenza

27% presenza femminile

Contatti

Simone Dovigo 3402611527 simone@witoor.com

Fabio Zecchi 3489211531 fabio@witoor.com

Immagini scaricabili: