VIABILITA' - Procrastinati per necessità irrigue i lavori di ripristino a cura del Consorzio di Bonifica Chiuso fino a ottobre, per uno sfondo della carreggiata, un tratto di via Diamantina a Ferrara

Resterà chiuso al transito fino al prossimo mese di ottobre il tratto di via Diamantina da via Pontisette al termine del territorio comunale di Ferrara che, dall'inizio di giugno, è interdetto alla circolazione (eccetto autorizzati) a causa di uno sfondo pericoloso sulla carreggiata stradale che fiancheggia il canale.

Nei prossimi giorni sarà, tra l'altro, messo in opera un più consistente sistema di chiusura della strada da parte della ditta Security Fire (subappaltatore della ditta Costruzioni Italstrade). Infatti, pur essendo la carreggiata già stata più volte transennata nelle ultime settimane per disposizione di un provvedimento comunale di modifica della viabilità, le barriere sono state puntualmente rimosse dalla carreggiata ad opera di 'ignoti'.

I lavori di ripristino della carreggiata saranno eseguiti dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara solo nel prossimo mese di ottobre a causa dell'attuale necessità di mantenere alti i livelli idrici dei canali per le operazioni di irrigazione.