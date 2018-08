CASTELLO ESTENSE - Martedì 14 agosto dalle 19.30 alle 23.30 tante iniziative anche con Moni Ovadia, Vittorio Sgarbi e Morgan Vigilia di Ferragosto in Castello in compagnia di ospiti d'eccezione

Per la vigilia di Ferragosto rimanere in città può rappresentare un'ottima scelta, dato che il Castello Estense, nel cuore pulsante di Ferrara, propone una serata piena di iniziative speciali organizzate per martedì 14 agosto 2018 dalle 19.30 alle 23.30. Per l'occasione sono in programma tariffe d'ingresso scontate, con la possibilità di scegliere tra visite guidate a tema, attività didattiche per famiglie e bambini, spettacoli itineranti nelle sue sale e incontri con alcuni ospiti d'eccezione.

Alle 19.30 speciale visita guidata dal titolo "Viaggio nell'arte ferrarese tra le opere della Collezione Cavallini Sgarbi", dedicata alla ricca collezione con particolare attenzione agli artisti della città estense in un continuo dialogo e scambio tra arte padana e altre realtà italiane. Alle 21, al termine delle visita, aperitivo nello spazio esclusivo del Giardino degli Aranci.

Alle 19.45 una visita guidata tematica dal titolo "Donne a corte. L'altra faccia del potere", un'occasione per conoscere le vicende delle affascinanti dame della Corte Estense e per scoprirne i caratteri, le storie appassionanti e le originali personalità. La visita si concluderà alle 21.15 con un aperitivo nel Giardino degli Aranci. Sempre alle 19.45 nelle sale che ospitano la collezione Cavallini Sgarbi ci sarà Moni Ovadia, scrittore, autore e attore, che leggerà brani dai libri di Giuseppe Sgarbi e Vittorio Sgarbi con letture e aneddoti familiari.

Alle 20.30, le famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni potranno partecipare ad una divertente visita didattica dal titolo "Bestiario fantastico". Un percorso narrativo con laboratorio per creare curiosi animali immaginari ispirandosi alle opere di famosi artisti che vissero o lavorarono in Castello.

Moni Ovadia e Vittorio Sgarbi incontreranno nuovamente il pubblico alle 21 insieme a Morgan, non soltanto nella sua veste più nota di cantautore, ma anche in quella di autore, riservando ai visitatori la lettura di alcuni brani dei suoi libri e una sorpresa dedicata alla mostra.

Alle 22 la visita tematica dal titolo "Misteri e delitti a corte", un percorso con racconti e letture per rievocare gli episodi più controversi della storia estense: misteri dimenticati, intricate congiure, tragici amori, delitti efferati e lunghe prigionie nelle segrete delle torri. Le vicende di Ercole Strozzi, i Principi Pio di Carpi, Ercole Contrari, Anna Guarini e altri personaggi del tempo saranno rievocati per penetrare il cuore segreto della dimora estense, oscillando tra storia e leggenda.

Dalle 19.30 alle 23 sarà inoltre possibile partecipare alle escursioni in barca nel fossato, particolarmente suggestive nelle luci e ombre della sera, con partenza dalla Piazza Savonarola.

Per avere informazione sulle agevolazioni e prenotare le visite fino ad esaurimento dei posti disponibili di queste serate d'agosto, chiamare il 0532 299233 oppure scrivere a castelloestense@comune.fe.it.

Durante la serata è aperta con entrata libera la Caffetteria del Castello al piano nobile.

Per info: www.castelloestense.it, emailcastelloestense@comune.fe.it, tel. 0532 299233.

(Comunicato a cura dell'Unità organizzativa Castello Estense)

