VIABILITA'- Il cantiere in corrispondenza del ponte all'intersezione con via Baricorda Transito interrotto per lavori in via Ponte Rigo

Da giovedì 16 agosto fino al termine dei lavori, a causa di uno sfondo sulla carreggiata stradale in corrispondenza del ponte presente all'intersezione con via Baricorda, in via Ponte Rigo è interrotto il transito di veicoli e pedoni dal numero civico 159 (entrando da via Comacchio) al 160 (entrando da via Pomposa).