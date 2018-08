INTERPELLANZE - Presentate dai gruppi GOL e FdI/AN in Consiglio comunale Richieste in merito ai 'trattamenti per la lotta alle zanzare' e 'all'emergenza West Nile'

Queste le interpellanze pervenute:

- il consigliere Rendine (gruppo GOL in Consiglio comunale) ha interpellato il sindaco Tiziano Tagliani e l'assessora alla Sanità Chiara Sapigni in merito ai trattamenti per la lotta alle zanzare.

- il consigliere A. Balboni (gruppo FDI-AN in Consiglio comunale) ha interpellato il sindaco Tiziano Tagliani e l'assessora alla Sanità Chiara Sapigni in merito all'emergenza West Nile.

>> Pagina riservata alle interpellanze/interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali e relative risposte (a cura del Settori Affari Generali/Assistenza agli organi del Comune di Ferrara) all'indirizzo http://www.comune.fe.it/index.phtml?id=5216

Allegati scaricabili: