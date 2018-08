ASSOCIAZIONISMO E SOLIDARIETA' - Da mercoledì 5 a domenica 16 settembre dalle 19 al centro Rivana (via Pesci) Torna la Sagra del pinzino e dell'arrosticino

La terza edizione della "Sagra del Pinzino e dell'Arrosticino" è pronta a partire al centro Rivana Garden, in via Pesci 181 a Ferrara, tutte le sere da mercoledì 5 a domenica 16 settembre 2018 a partire dalle 19. La manifestazione è stata presentata oggi (venerdì 31 agosto 2018) nella residenza municipale con il presidente dell'associazione organizzatrice "Nati con la Calzamaglia" Marco Malossi, l'assessore allo Sport e al Decentramento Simone Merli e Enrico Ribon di Centro di servizi per il volontariato Agire Sociale.

Malossi ha sottolineato che si tratta di un "gran galà dell'associazionismo" che vede il contributo dei soci volontari, che sono una cinquantina, e che comunque non sono professionisti della ristorazione, ma che si danno da fare per servire i prodotti fatti con materie di prima qualità, per la preparazione delle quali è necessario a volte attendere. L'assessore Merli ha ribadito la finalità benefica dell'iniziativa, con i proventi che serviranno a sostenere due progetti: il progetto Colibrì di aiuto alle famiglie con bambini e il progetto sportivo di diritto al gioco in collaborazione con Il Mantello.

La manifestazione è organizzata negli spazi al coperto del centro Rivana Garden con stand gastronomico operativo tutte le sere dalle 19.30 e già disponibile per l'asporto dalle 19. Consigliabile sempre la prenotazione telefonando al 340 9140347.

Per info: associazione "Nati con la Calzamaglia", email naticonlacalzamaglia@gmail.com e pinziniearrosticini@gmail.com.

Immagini scaricabili: