FERRARA BALLOONS FESTIVAL - Presentato il calendario da ass. Maisto, presidente Ferrara Fiere Parisini ed enti partner Ritornano sul cielo di Ferrara i 'Balloons' volanti: il programma generale e le novità dell'edizione 2018

E' stata presentata ufficialmente questa mattina, lunedì 3 settembre 2018, nella sala dell'Arengo della Residenza municipale l'edizione 2018 del Ferrara Balloons Festival 2018, in programma al Parco urbano "Giorgio Bassani" di Ferrara tra il 7 e il 16 settembre.

All'incontro di presentazione sono intervenuti il Vicesindaco e Assessore alla Cultura e al Turismo Massimo Maisto, il Presidente di Ferrara Fiere Congressi Srl Filippo Parisini, il Colonnello Capo Ufficio Comando COA Ciro Fiore, il Capitano Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Ferrara Marco Angeli, l'Ispettore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara Ruggero Tosi, la Project Manager del Ferrara Balloons Festival Alessandra Atti.

Per info: Segreteria organizzativa, tel. 0532 900713, sito internet ufficiale www.ferrarafestival.it

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori) - FERRARA BALLOONS FESTIVAL 2018

Scaldano i motori le mongolfiere mentre si preparano ad essere le grandi protagoniste della quattordicesima edizione del Ferrara Balloons Festival, manifestazione organizzata dal Comune di Ferrara con la partnership di Ferrara Fiere Congressi.

Dal 7 al 16 settembre 2018, il parco urbano intitolato a Giorgio Bassani, si trasformerà in un grande palcoscenico all'aperto, sul quale si esibiranno i numerosi interpreti dell'appuntamento dedicato alle regine dell'aria più importante a livello nazionale e tra i più prestigiosi in Europa.

Complessivamente saranno una trentina le mongolfiere, tra forme speciali e quelle cosiddette a "lampadina" che saranno a disposizione di chi vorrà provare l'emozione di un volo vincolato, ovvero con la mongolfiera che si alzerà di qualche decina di metri, rimanendo però saldamente ancorata a terra. Per coloro invece che vorranno sentire scorrere l'adrenalina, ammirando dal cielo lo stupendo panorama offerto dalla città, la scelta cade inevitabilmente sul volo libero, con gonfiaggi e decolli previsti alle 7.00 del mattino e alle 17.30 del pomeriggio.

Ad arricchire ulteriormente lo spettacolare canovaccio che si dipanerà nei dieci giorni della festa, c'è da registrare il contributo di alcuni partner istituzionali, come l'Aeronautica Militare con le Frecce Tricolori che, tra le 11 e le 12 di venerdì 14 settembre, sorvoleranno il centro storico di Ferrara e il parco urbano. Sarà un momento particolarmente emozionante con l'entusiasmo che salirà alle stelle, oltre che un omaggio alla città come simbolo di vicinanza e di stima reciproca.

All'Aeronautica si deve anche la presenza di due testimonial d'eccezione: Pia Carmen Lionetti e Alberto Busnari, plurimedagliati rispettivamente nella specialità tiro con l'arco e ginnastica artistica.

Nei due week end del festival, funzionerà lo stand interattivo dell'Arma dei Carabinieri, per scoprire il funzionamento di una vera e propria stazione informatica, centro logistico fondamentale per il coordinamento delle operazioni dei militari.

Informazioni sull'innovativo centro di Aerosolterapia verranno fornite dalle Farmacie Comunali, mentre Hera distribuirà materiali informativi sui nuovi servizi ambientali, dall'area del riuso all'ecomobile.

Se volete vivere i momenti più esaltanti della manifestazione, non dovete perdere la straordinaria esperienza di entrare in un balloon per scoprire i segreti che lo fanno volare e di assistere allo spettacolo delle piccole mongolfiere a forma di animali, che animeranno l'arena mongolfiere per farsi accarezzare dai visitatori più "coraggiosi". In scaletta troviamo poi lo spettacolo dei Paramotoristi che disegneranno il cielo con fumi colorati, "Pompieropoli" dove i vigili del fuoco insegneranno ai giovanissimi l'ABC del loro lavoro grazie ad un percorso a ostacoli ricco di prove e simulazioni e ancora, il circo con mangiafuoco, cowboy, spettacoli di bolle, contorsionisti e tante altre attrazioni.

Il FBF non dimentica neppure lo straordinario patrimonio artistico e culturale che la città mette a disposizione dei visitatori. Ecco allora le ciclopasseggiate alla scoperta di Ferrara. Proprio queste sono tra le novità dell'edizione 2018 del Ferrara Balloons Festival che va a cominciare, unitamente all'inedito spettacolo "Orchestra di Mongolfiere", punto di incontro tra l'arte teatrale e la suggestione delle mongolfiere che si illuminano a tempo di musica ed il suggestivo viaggio nel Rinascimento in compagnia di musici, dame e cavalieri dell'Ente Palio di Ferrara.

Come appare evidente, la proposta complessiva è ampia e articolata e se le "prime" attrici sono le mongolfiere, il cast è veramente di primissimo ordine, come ad esempio il "Parco Giochi Winter Wonderland Experience" che, per la gioia dei bambini, porta le sue attrazioni in anteprima al Balloons Festival.

Mondo del volontariato e sport sono altre due anime della grande festa in programma dal 7 al 16 settembre al parco urbano, festival che comprende eventi di carattere sportivo, culturale, artistico e di spettacolo, destinato ad un target assolutamente trasversale, oltre a rappresentare una opportunità unica per le aziende che vogliono crescere.

Ulteriori informazioni sul sito www.ferrarafestival.it.

Segreteria organizzativa - Ferrara Fiere Congressi Srl

Francesca Mascellani Tel. 0532 900713 - Cell. 335 5451089

fmascellani@ferrarafiere.it

Ufficio Stampa Marco Mariotti Tel. 349 8791929

ufficiostampa@ferrarafiere.it

