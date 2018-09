ASP FERRARA - Avviso di gara consultabile sul sito www.aspfe.it. Scadenza venerdì 19 ottobre alle 11 Procedura aperta per l'affidamento di servizio di somministrazione di lavoro temporaneo

Scadrà venerdì 19 ottobre 2018 alle 11 il bando indetto dall'Asp Centro Servizi alla Persona di Ferrara per partecipare alla "Procedura aperta per l'Affidamento biennale del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo relativo a diverse figure professionali presumibilmente per il periodo dall'1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 con possibilità di rinnovo per massimo ulteriori 12 mesi ed eventuale proroga tecnica per ulteriori 6 mesi".

L'importo a base d'asta è stato quantificato in € 2.218.882,69, costituito da € 1.082.381,80 contrattuali per 2 anni, € 216.476,36 per eventuale aumento biennale del 20%, € 541.190,90 per eventuale rinnovo fino ad un massimo di 12 mesi, € 108.238,18 per eventuale aumento del 20% per ipotetico rinnovo contrattuale ed € 270.595,45 per eventuale proroga tecnica di 6 mesi - importo complessivo a base d'asta per aggio di agenzia € 84.325,52.

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'articolo 45 e 48 del D. L.gs. 50/2016 sulla base dei requisiti specifici di cui alla documentazione di gara.

La procedura aperta sarà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 60 e 95, D. L.gs. 50/16.



Per tutte le modalità di partecipazione consultare le pagine internet all'indirizzo "www.aspfe.it" sezione "Gare e concorsi", oppure rivolgersi all'Asp Ferrara, via Ripagrande 5, Ferrara, tel. 0532 799526.



(Comunicazione a cura di ASP Ferrara)



