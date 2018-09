3.a COMMISSIONE CONSILIARE - Convocata per martedì 18 settembre alle 15.30 in sala Zanotti Esame di delibere in materia urbanistica

La 3.a Commissione consiliare - presieduta dal consigliere Facchini - si riunirà martedì 18 settembre 2018 alle 15.30 nella sala Zanotti della residenza municipale per un esame delle seguenti delibere: - "Controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri formulati dalla Provincia e dagli Enti competenti e approvazione della 1^ variante specifica al 2° Piano Operativo Comunale, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/2017"; - "Individuazione di nuovi criteri e procedure finalizzati a consentire fisiologici ampliamenti una tantum (max 20% della superficie di vendita) per tutte le medio-grandi strutture di vendita commerciali esistenti e funzionanti". A relazionare sarà l'assessora all'Urbanistica Roberta Fusari.