VIABILITA' - Provvedimenti in vigore dalle 15 del 20 settembre alle 6 del 24 Modifiche alla circolazione per la manifestazione 'L'Europa a Ferrara'

Per permettere lo svolgimento della manifestazione 'L'Europa a Ferrara', dalle 15 di giovedì 20 settembre 2018 alle 6 di lunedì 24 settembre 2018 in viale Alfonso I d'Este a Ferrara, tratto da via Cisterna del Follo all'intersezione con Porta Romana-via San Maurelio, sarà in vigore il divieto di circolazione per tutti i veicoli (ammessi i residenti ed autorizzati fino all'intersezione con via Coperta per chi proviene da p.le Medaglie d'Oro, e i veicoli al seguito degli operatori ambulanti autorizzati) e il divieto di fermata su ambo i lati (comprese le aree di parcheggio).

Divieto di circolazione (ammessi i residenti) anche in via Carlo Mayr, tratto da via Formignana a viale Alfonso I d'Este.

Saranno inoltre in vigore i seguenti provvedimenti di viabilità:

- Porta Romana, tratto dal c.n. 82 a via Bartoli: divieto di fermata;

- Viale Alfonso I d'Este, nel tratto di pertinenza stradale in rialzo tra il c.n. 12/a della stessa via e l'intersezione con la via C.Mayr, tra il c.n. 6 ed il c.n. 8 e dal c.n. 30 al 36 di Alfonso I d'Este: divieto di fermata per garantire l'accesso ai carrai;

- Via Formignana, lato cc.nn. dispari e tratto da via Carlo Mayr a via S. Andrea: divieto di fermata.

- Via XX Settembre, tratto compreso tra via Formignana e v.le Alfonso I d'Este: divieto di fermata ambo i lati.

Dall'una alle 6 del mattino seguente è ammesso il transito in viale Alfonso I d'Este ai residenti, al solo scopo di ricovero dei veicoli in area privata

In allegato scaricabile l'ordinanza di viabilità completa

Allegati scaricabili: