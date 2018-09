CONFERENZA STAMPA - Giovedì 20 settembre alle 9.30, nella Sala Consiliare del Rettorato in via Ariosto 35 (Ferrara) Presentazione avvio delle lezioni di Biotecnologie nel nuovo Polo didattico in via della Fiera

Giovedì 20 settembre alle 9,30, nella Sala Consiliare del Rettorato in via Ariosto 35 (Ferrara), si terrà la conferenza stampa a cura di Unife in occasione dell'avvio delle lezioni del corso di laurea in Biotecnologie che si terranno presso il nuovo Polo didattico di Biotecnologie in via della Fiera 11 a Ferrara.

Nel corso della conferenza stampa saranno illustrate nel dettaglio le modalità operative e i servizi appositamente organizzati per gli studenti e per favorire l'attività didattica nella nuova sede delle lezioni.

All'incontro con i giornalisti interverranno:

- per Unife Enrico Deidda Gagliardo, Prorettore vicario,

- per il Comune Tiziano Tagliani, Sindaco, Aldo Modonesi, Assessore ai Lavori Pubblici, Mobilità

- per Ferrara Fiere Congressi, Filippo Parisini, Presidente.

