INTERNAZIONALE A FERRARA - I comunicati del 6 ottobre 2018 Il presidio per Riace e gli incontri di domenica 7 ottobre 2018

Internazionale a Ferrara per Riace

Ferrara, 6 ottobre (13:30) - Internazionale a Ferrara aderisce all'iniziativa convocata dall'associazione Cittadini del Mondo e in concomitanza con la manifestazione nazionale di Riace in sostegno al sindaco Mimmo Lucano. Oggi a Ferrara alle 16 presidio davanti al Teatro Comunale (Corso Martiri della Libertà). Interverranno gli ospiti del festival, tra cui Gad Lerner, Ida Dominijanni e Annalisa Camilli.

Internazionale a Ferrara - Il presidio per Riace e gli incontri di domani

Ferrara, 6 ottobre (17:30) - Internazionale a Ferrara ha aderito all'iniziativa convocata dell'associazione Cittadini del Mondo in concomitanza con la manifestazione nazionale di Riace a sostegno del sindaco Mimmo Lucano. Cittadini e ospiti del festival si sono riuniti questo pomeriggio davanti al Teatro Comunale di Ferrara. "Volevamo dire a Mimmo Lucano che non è solo - ha detto la filosofa Ida Dominijanni - che c'è un grande noi collettivo riunito intorno alla vicenda di Riace" e Annalisa Camilli, collegandosi con Diego Bianchi di Propaganda Live in diretta da Riace ha aggiunto: "virtualmente siamo tutti in piazza in Calabria. Speriamo che quello che sta succedendo a Mimmo Lucano porti l'attenzione sulla Bossi - Fini, che è una legge balorda, come l'ha definita Lucano, che in questi anni ha prodotto sofferenza, clandestinità, illegalità". Gad Lerner ha spiegato di aver "provato un senso di ripulsa, di scandalo all'idea che una persona come lui possa essere considerata pericolosa e credo che questo imbarazzo lo provino gli stessi magistrati che hanno firmato l'ordinanza". "È lo spirito dei tempi - ha aggiunto Lerner - che vuole rovesciare la realtà e trasformare in delinquente chi esercita il dovere dell'accoglienza nelle strettoie di un'amministrazione ostile che li ostacola. Non è solo uno schiaffo in faccia a tutti noi ma un salto di qualità nelle pulsioni fascistoidi del paese". Al presidio è intervenuto anche Tiziano Tagliani, sindaco di Ferrara: "Sappiamo da che parte stare: stiamo tutti dalla parte di Lucano, un sindaco che opera in un contesto difficile come la Locride e viene tratto in arresto per un matrimonio costituisce una vergogna per tutti"

E domani al festival sarà proprio Gad Lerner a confrontarsi sulla nuova ondata di razzismo in Italia con il sindacalista Aboubakar Soumahoro, Pape Diaw, portavoce della comunità senegalese a Firenze, Bouyagui Konaté, chef profugo maliano scampato a un colpo di arma da fuoco a Napoli, e Aliou Diene, fratello di Idy, senegalese ucciso a Firenze il 5 marzo 2018 (Italiani, brava gente, alle ore 11 Teatro comunale). Attesissimo il dialogo fra due grandi scrittori, Zadie Smith e Hanif Kureishi si incontreranno alle 14 sul palco del Teatro Comunale ( Insolitamente liberi). L'attenzione al panorama internazionale sarà puntata sulla Cina, il paese che, mentre gli Stati Uniti si ritirano dalla scena mondiale, si propone come nuovo leader globale: a discuterne saranno Giuseppe Gabusi dell'Università degli Studi di Torino, Ankit Panda giornalista di The Diplomat, Yanmei Xie giornalista di Gavekal Dragonomics e Dominic Ziegler giornalista di The Economist (Make China great again ore 14 Cinema Apollo). Il festival ospiterà anche un confronto sui movimenti di resistenza nati nella Silicon Valley contro lo strapotere delle big company, al quale parteciperanno gli statunitensi Ben Tarnoff e Moira Weigel (Per un pugno di dati ore 14.30 Sala Estense).

Nell'incontro conclusivo del Festival lo scrittore britannico Rana Dasgupta, la scrittrice croata Slavenka Drakulić, lo scrittore e giornalista austriaco Martin Pollack e la politologa tedesca Ulrike Guérot, "daranno la sveglia" su nazionalismi e ascesa delle destre europee (Lo stato finzione ore 16.30 Teatro Comunale).

(A cura dell'Ufficio Stampa di Internazionale a Ferrara)

Immagini scaricabili: