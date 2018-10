BIBLIOTECA ARIOSTEA - Sabato 20 ottobre alle 11 in sala Barotti (ex sala del Falcone) 'Un sabato al mese': la rassegna si apre con le traduzioni poetiche di Giorgia Sensi

Sarà la traduttrice Giorgia Sensi la protagonista, sabato 20 ottobre 2018 alle 11, nella sala Barotti (ex sala del Falcone) della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara), del primo appuntamento con la rassegna di poesia 'Un sabato al mese - Poesia & dintorni' curata da Angelo Andreotti con la collaborazione del Gruppo Scrittori Ferraresi.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

"Un sabato al mese", alle 11 di mattina, la sala Barotti, ex sala del Falcone, al piano nobile della biblioteca Ariostea ospiterà conversazioni, discussioni, letture poetiche con personalità che, a vario titolo, hanno a che fare con il mondo della poesia. Si prediligeranno poeti, ma potranno essere anche traduttori, forti lettori, editori, attori, ecc., in un clima di confronto, dialogante e informale.

La prima ospite sarà la ferrarese Giorgia Sensi che ha tradotto poeti britannici e irlandesi quali: Carol Ann Duffy (poeta laureata del Regno Unito), Kate Clanchy, Jackie Kay, Vicki Feaver, Eavan Boland, Liz Lochhead; la canadese Margaret Atwood; poeti anglo-gallesi quali Patrick McGuinness, John Barnie, Gillian Clarke.

Con La casa sull'albero, poesie scelte di Kathleen Jamie edito da Ladolfi nel 2016, ha vinto il Premio Marazza 2017 per la traduzione poetica. Le sue due ultime pubblicazioni sono ancora traduzioni della scozzese Jamie: La compagnia più bella, Medusa, 2018, e Scrutare gli orizzonti, un volume di narrativa di viaggio pubblicato da Luciana Tufani. Su queste sue ultime traduzioni si aprirà la conversazione, magari andando a toccare Un Natale inglese, poesie scelte di Carol Ann Duffy, in corso di pubblicazione presso l'editore Le Lettere.

La rassegna proseguirà sabato 17 novembre con Stefano Raimondi e sabato 1 dicembre con Maria Luisa Vezzali (v. locandina a fondo pagina).

