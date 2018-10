CULTURA - Venerdì 26 ottobre alle 18 al Centro Quadrifoglio di Pontelagoscuro (viale Savonuzzi 54, Ferrara) Curiosità anche ferraresi su Don Camillo e Peppone con cena letteraria finale

Venerdì 26 ottobre 2018 a partire dalle 18 al Centro sociale Quadrifoglio (viale Savonuzzi 54) a Pontelagoscuro di Ferrara sarà lo spirito di Don Camillo e Peppone ad aleggiare tra le portate povere della cena "letteraria" che Pro loco e Centro Sociale Quadrifoglio di Pontelagoscuro propongono con il patrocinio del Comune di Ferrara.

Un vero e proprio matrimonio di interessi tra la letteratura e la cucina, il cui Masterchef è Donato Ungaro, eclettico e intraprendente scrittore (ma pure vigile urbano, conduttore di bus, giornalista...) di Brescello il quale ha pensato bene di scandagliare la vita di Giovannino Guareschi per trovare inediti episodi, aneddoti, curiosità intorno alla genesi della saga politico sociale più amata dagli italiani, quella di Don Camillo e Peppone. Anzi, "Mio Zio Don Camillo e mio Nonno Peppone" (Faust edizioni), come sottolinea Donato Ungaro nel titolo del suo libro a metà tra il saggio, il romanzo, il giallo e anche lo humor.

Tra le righe si trova un episodio che potrebbe gonfiare il petto degli abitanti del borgo ferrarese. Pontelagoscuro inizialmente fu designato da Guareschi ad essere il paese di Don Camillo e Peppone e tale intuizione gli venne in mente nel 1941 pedalando da Ferrara a Pontelagoscuro diretto oltre il Po. Il nome era in principio Ponteratto, anni dopo fu scelta Brescello.

E' curioso il fatto che, dopo 70 anni dall'uscita del primo Don Camillo, sia un editore di Barco, Faust Edizioni, a proporre una nuova serie di racconti legati dal filo conduttore della saga guareschiana. Non di meno la ferraresità di Ungaro si manifesta nella sua laurea conseguita proprio nell'ateneo estense che contribuisce a contornare una sorta di cittadinanza ferrarese di fatto, suggellata dal grande successo dello spettacolo di prosa "Va Pensiero" messo in scena nella primavera di quest'anno al teatro Abbado dalla compagnia dell'Albe incentrato sulla vicenda umana di Donato Ungaro. Lo scrittore infatti era vigile urbano a Brescello, integerrimo, tutto d'un pezzo e pagò la sua inflessibilità morale con il licenziamento, poi uscito vincitore nella causa durata 13 anni. L'incontro di Pontelagoscuro sarà un'ottima occasione per conoscere anche la storia personale di Ungaro, simbolo di un modo di servire lo Stato e denunciare malaffare e affari sporchi riconosciuto anche nel premio Ambrosoli conferitogli quale riconoscimento per l'impegno civile.

Sarà dunque una serata molto intensa, con la conclusione di una cena che proporrà i piatti popolari degli anni '50, quelli, per intenderci, che gustavano Peppone e Don Camillo, magari a Ponteratto. Quota di partecipazione 12€ a testa

Per info e prenotazioni: sito web www.prolocopontelagoscuro.it, pagina fb https://www.facebook.com/prolocopontelagoscuro.it, tel. 0532 464350, cell. 370 3318378.

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

Immagini scaricabili: