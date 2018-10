ASSESSORATO ALL'URBANISTICA - Giovedì 25 ottobre 2018 alle 11, nella sala di Giunta della residenza municipale Nuovi servizi on line: presentazione della 'scheda urbanistica'

Giovedì 25 ottobre 2018 alle 11, nella sala di Giunta della residenza municipale, verrà presentato il nuovo servizio on line attivato dal Comune di Ferrara che consente di ottenere una scheda urbanistica dettagliata comprensiva delle regole e dei vicoli che i vari piani urbanistici prevedono per terreni e abitazioni. Si tratta di un servizio fondamentale per tecnici e professionisti, ma anche per i cittadini che vogliono conoscere tutte le informazioni di pianificazione urbana relative ai propri immobili.

Per illustrare contenuti e modalità operative del nuovio servizio interverranno: Roberta Fusari (ass. Urbanistica Comune di Ferrara), Antonio Barillari e Cristiano Rinaldo (Ufficio di Piano Comune di Ferrara), Andrea Ansaloni (Uff. Urbanistica Comune di Ferrara), Fabio De Luigi e Franco Beneventi (Servizio Sistemi Informativi Comune di Ferrara), Paolo Orsatti (SIPRO Ferrara).

