BIBLIOTECA BASSANI - Mercoledì 31 ottobre alle 17 letture per bambini in via Grosoli a Barco Un 'pomeriggio col vampiro' aspettando Halloween

Saranno vampiri e vampiretti i protagonisti delle letture per bambini dai 4 ai 10 anni in calendario mercoledì 31 ottobre 2018 alle 17 alla biblioteca comunale Giorgio Bassani (via G. Grosoli 42, Barco - Ferrara). Patrizia Ramaziotti e Lorella Zappaterra intratterranno i piccoli ascoltatori con i racconti 'Coraggio Vampiretto!' (di Gerda Wagener, Emilio Urberuaga) e 'Giochi d'ossa' (di Allan Ahlberg, Janet Ahlberg).

Il calendario completo degli eventi e delle attività culturali, aperti liberamente a tutti gli interessati, in programma nelle biblioteche e archivi del Comune di Ferrara su: http://archibiblio.comune.fe.it

Immagini scaricabili: