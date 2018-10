BIBLIOTECA ARIOSTEA - Martedì 6 novembre 2018 alle 17, nella sala Agnelli della Biblioteca Ariostea (via delle Scienze 17 - Ferrara) Presentazione del libro di Sergio Gessi "Spirito libero. Un giornalismo senza padrini né padroni"

Nell'ambito del ciclo di incontro con gli autori, martedì 6 novembre 2018 alle 17 nella sala Agnelli della Biblioteca Ariostea (via delle Scienze 17 - Ferrara) sarà presentato il libro di Sergio Gessi "Spirito libero. Un giornalismo senza padrini né padroni" [Prefazione di Paolo Pagliaro. Faust Edizioni, 2018]. Ne parleranno con l'autore Dalia Bighinati e Lucia Marchetti. All'incontro sarà presente anche l'editore Fausto Bassini.

LA SCHEDA - Il buon giornalismo richiede lucidità di analisi, capacità interpretativa, autonomia di pensiero e di giudizio, indipendenza intesa nella sua più ampia accezione. Serve, in sostanza, uno spirito libero e intraprendente, curioso e incoercibile per sostenere l'impegno di chi ha compito e dovere di presentare ai lettori non solo un'onesta ricostruzione dei fatti, ma anche plausibili interpretazioni, utili a comprendere il significato più ampio e profondo degli accadimenti e a desumere da essi la consapevolezza della realtà e del mondo in cui viviamo. Questo volume raccoglie riflessioni, interviste, storie di per sé significative e al contempo emblematiche e rappresentative di realtà più ampie, delle quali gli avvenimenti narrati sono specchio. Ferrara è attrice principale, ma in questo teatro entrano personaggi che evocano vicende di vasto interesse, nazionale e internazionale.

Dalla prefazione di Paolo Pagliaro: "Nel libro sono raccolti articoli, commenti, interviste che affrontano diverse questioni di interesse generale: dal tramonto delle ideologie alla rivoluzione digitale, dall'Islam alle migrazioni. Ma sullo sfondo o al centro c'è quasi sempre Ferrara. Un luogo dell'anima, si direbbe, ma anche l'archetipo della città mutevole, che si lascia amare ma non possedere. Che sorprende, scuote, tradisce".

Sergio Gessi, 53 anni, è giornalista professionista dal 1993. Inizia a scrivere giovanissimo, a Ferrara, sua città di origine, sulle pagine dei quotidiani locali (Il Resto del Carlino, L'Unità e La Nuova Ferrara). Pubblica, fra gli altri, su il Manifesto, Cuore, la Nuova Venezia, il Sole 24 ore, Avvenimenti, Gambero Rosso e collabora con l'emittente televisiva Italia 7 Gold. Nel 1992 è assunto al quotidiano La Cronaca di Verona. In seguito (fra il 2002 e il 2009) è capo ufficio stampa del Comune di Ferrara e nel 2013 fonda il quotidiano online Ferraraitalia.it che tuttora dirige. Dalla metà degli anni ‘90 svolge anche attività di formazione e aggiornamento professionale per Ordini dei Giornalisti e Associazioni stampa in Valle d'Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Basilicata. È docente universitario, dapprima a Bologna e allo Iulm di Milano poi, dal 2002, all'Università di Ferrara (ove tiene i corsi di Analisi del linguaggio giornalistico, Teorie e tecniche delle pubbliche relazioni, Etica della comunicazione e dell'informazione). Ha due figli, Emanuele ed Efrem.

