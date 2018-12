BIBLIOTECA ARIOSTEA - Lunedì 10 dicembre alle 17 conferenza di Annamaria Cugurullo in via Scienze Il debito dell'uomo verso il mondo animale alla luce della scienza e dello spirito

Sarà dedicata al tema dei debiti dell'uomo nei confronti degli animali, secondo la scienza dello spirito, la conferenza di Annamaria Cugurullo in programma lunedì 10 dicembre 2018 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara). Introdurrà l'incontro Marcello Girone Daloli

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Solo di recente l'umanità ha assunto comportamenti più responsabili e amorevoli nei confronti dei suoi fratelli minori, gli animali. Ma per comprendere l'entità dei loro sacrifici, per iniziare a ripagarli dei doni e dei servizi che ci hanno reso, occorre dotarsi degli strumenti di conoscenza che, anche in questo ambito, ci offre la scienza dello spirito di Rudolf Steiner.

Annamaria Cugurullo, ha lavorato a Milano nel settore saggistica della Mondadori e ha insegnato Discipline giuridiche ed economiche. Si occupa di Antroposofia da quarant'anni privilegiando il percorso "di conoscenza" anche attraverso l'arte - musica e pittura - come espressione del superamento del materialismo. Esponente di diversi gruppi di studi presso la Soc. Antroposofica di Milano, per anni ha tenuto suoi gruppi e conferenze sul messaggio della scienza dello spirito.

