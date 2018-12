MUSEO DI STORIA NATURALE - Iscrizioni aperte per i campi invernali per ragazzi previsti dal 27 dicembre al 4 gennaio Vacanze al museo tra scienza e natura per esploratori in erba

Vacanze natalizie all'insegna della scienza e della natura per bambini e ragazzi al Museo civico di Storia Naturale di Ferrara. In occasione delle festività di fine anno le sale museali di via De Pisis 24 ospiteranno infatti i campi invernali organizzati dall'associazione Didò per giovanissimi dai 6 ai 12 anni, con laboratori scientifici, giochi e percorsi di esplorazione all'interno del museo.

Le attività sono in programma nelle giornate del 27 e 28 dicembre 2018 e dal 2 al 4 gennaio 2019 dalle 9 alle 17 (con possibilità di estensione dell'orario). Ogni giorno sarà proposto un tema diverso tra: 'Vulcani', 'Una giornata preistorica', 'Mondo al microscopio', 'Gli animali del museo', 'Dinosauri', con la possibilità di portare a casa un ricordo delle attività svolte.

La quota giornaliera è di 30 euro al giorno - comprensiva del pranzo - e sono previsti sconti per fratelli, prenotazioni multiple e iscrizioni per mezza giornata. E' possibile effettuare iscrizioni anche per singole giornate.

Iscrizioni entro venerdì 22 dicembre. Il campus sarà attivato con un minimo di 10 iscritti.



Per informazioni e prenotazioni: Museo di Storia Naturale, via De Pisis 24, Ferrara, email: dido.storianaturale@gmail.com - tel. 338 8927787 / 339 3065696

Immagini scaricabili:

Allegati scaricabili: