CULTURA - Evento dedicato a "Le ville storiche di Bisceglie dal 1500 al 1900" in Puglia Festeggiamenti per i 500 anni di Lucrezia Borgia a Bisceglie

Grande successo per il secondo evento delle celebrazioni in onore dei 500 anni della Duchessa Lucrezia Borgia (1480-1519). Il secondo appuntamento dal titolo "Le ville storiche di Bisceglie dal 1500 al 1900" si è svolto nel settecentesco Seminario Diocesano di Bisceglie sabato 22 dicembre 2018 con moderatore Luigi Palmiotti, storico biscegliese, autore di numerose pubblicazioni, socio ordinario della Società di Storia Patria per la Puglia, accademico della Accademia Tiberina di Roma , Premio Operosità nell'arte, Presidente dell'Archeoclub d'Italia sezione di Bisceglie e direttore del Museo Etnografico in Bisceglie.

Hanno presenziato gli Assessori del Comune di Bisceglie alla Cultura Tonia Spina, alla Pubblica Istruzione Vittoria Sasso, alle Attività Produttive Gianni Naglieri , il consigliere comunale Vittorio Fata, il senatore della Repubblica Francesco Amoruso, il presidente dell'Associazione pugliesi a Milano Giuseppe Selvaggi. Un ringraziamento alla Diocesi di Bisceglie-Trani e a tutto il Direttivo e il Comitato Cultura e Scienza dell'Osservatorio nazionale Duchessa Lucrezia Borgia in Bisceglie capitanato dal suo Presidente Antonio Speranza .

L'evento culturale è patrocinato dal Comune di Bisceglie, dal Comune di Ferrara, Provincia Bat, Regione Puglia inPuglia365 Cultura e Turismo.

(Nota a cura dell'Osservatorio Borgia Bisceglie della provincia di Barletta-Andria-Trani in Puglia)