CULTURA - Conclusa la seconda edizione della rassegna dedicata alla cinematografia ferrarese "Ferrara film corto": tutti i premi ai migliori cortometraggi

Il cortometraggio "Come la prima volta" di Emanuela Mascherini è il vincitore della seconda edizione di Ferrara Film Corto. Lo ha stabilito una Giuria presieduta dal critico e storico del cinema Paolo Micalizzi e composta, inoltre, dal direttore della fotografia e regista Cesare Bastelli, dall'attrice Gaia Benassi, dalla produttrice e regista Silvia Giulietti e dal costumista Andrea Sorrentino, dopo aver visionato le 42 opere ammesse in concorso.

Il premio (500€ e Targa) è stato assegnato a "Come la prima volta" di Emanuela Mascherini "per lo sguardo partecipato ed empatico, ma senza retorica, ad una storia dei nostri giorni raccontata con sicurezza e delicatezza. L'amore che lega i due anziani coniugi protagonisti vince sulla malattia e ci offre una riflessione sul valore della dignità del dolore e dei sentimenti. Un'opera di una grande sensibilità e forza che non cade mai in eccesso".

A "Goodbye Marilyn" di Maria di Razza è stato invece attribuito il premio per la miglior sceneggiatura (300€ e Targa), mentre a "83rd Street" di Tancredi Di Paola è stata assegnata la targa Adcom Bologna per la miglior fotografia. Premio per il miglior videoclip (200€ e Targa) a "The Drop" di Eugenio Squarcia perché "questo brevissimo videoclip dimostra come anche 'su commissione' (è un video per promuovere un corso di laurea magistrale) si possa realizzare, anche con l'aiuto di effetti grafici speciali, un prodotto farmaceutico e immaginifico che coniuga il passato al presente e anche al futuro. Un messaggio di coesione tra passato e futuro riuscito con fotografia, scene e costumi molto belli e ricercati".

Sono stati inoltre attribuiti il premio al miglior attore/attrice al gruppo di attrici (Francesca Fava, Lucia Batassa, Paola Rinaldi, Antonella Voce e Marta Bulgherini) del cortometraggio "Il sexy shop delle ragazze" di Guglielmo Poggi e la Targa Comune di Ferrara per il miglior documentario a "Cent'anni di corsa" di Domenico G.S. Parrino. Altri premi assegnati: Targa Fedic, per un'opera di un autore Fedic, al cortometraggio "Ultimo minuto" di Giuseppe Leto (Cineclub Piemonte), attribuita da una Giuria presieduta da Federico Felloni, e Targa Apollo Cinepark, per il miglior corto ferrarese, attribuito da una Giuria presieduta da Eric Protti a "Un'altra via" di Davide Arosio e Massimo Alì Mohammad.

(Comunicato a cura di Ferrara Film Commission)

Nelle foto - scaricabili in fondo alla pagina - due immagini del cortometraggio "Come la prima volta" di Emanuela Mascherini che ha vinto la rassegna "Ferrara Film Corto" e due scene di "The Drop" di Eugenio Squarcia vincitore del terzo premio al miglior videoclip

