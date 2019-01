BIBLIOTECA ARIOSTEA - Tutti i sabati di febbraio alle 9,15 nel Teatro Anatomico Al via gli appuntamenti per l'apprendimento musicale dei più piccoli con l'associazione Ecomousiké

Sarà il Teatro Anatomico della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara) a ospitare dal 2 febbraio 2019, tutti i sabati del mese (2-9-16-23 febbraio) alle 9,15 gli appuntamenti musicali curati dall'Associazione Ecomousiké per bambini da 0 a 3 anni, accompagnati da un genitore. Gli incontri saranno condotti da Barbara Mongiorgi secondo la 'Teoria dell'apprendimento musicale di Edwin Gordon (MLT)'.

(Per info e iscrizioni: Barbara Mongiorgi 3333022541 mongiorgibarbara@gmail.com)

Dallo scorso novembre sono già attivi sempre alla biblioteca Ariostea, il venerdì pomeriggio dalle 16,15, i corsi di Ecomousiké per bambini dai 3 anni basati sulla Teoria di Gordon, con differenti proposte adeguate all'età degli allievi.

(Per informazioni consultare il sito http://www.ecomousike.com/sedi-dei-corsi/ oppure contattare l'insegnante: Gaetano Caggiano cell. +393200889294, e-mail info@ecomousike.com)

Immagini scaricabili: