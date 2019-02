CULTURA E INFORMAZIONE - Inaugurazione pubblica venerdì 22 febbraio 2019 alle 11 in via del Commercio 69 a Ferrara Il Museo della Storia della Comunicazione apre anche a Ferrara grazie alla passione della famiglia Tibaldo

Si è svolta lunedì 18 febbraio 2019 nella Sala degli Arazzi in residenza municipale a Ferrara (piazza Municipio 2) la conferenza stampa di presentazione del progetto "Musti - Museo della Storia della Comunicazione" e dell'evento inaugurale in programma a Ferrara venerdì 22 febbraio 2019 alle 11 in via del Commercio 69 (Centro Diamante, zona tra Barco e Pontelagoscuro).



All'incontro con i giornalisti sono intervenuti Massimo Maisto, vice sindaco e assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Ferrara, Giancarlo Tibaldo, curatore del Museo Tibaldo (Storia della Comunicazione) di Trissino, Luce Tommasi, giornalista e comunicatrice, Mosé Battocchio, giornalista e comunicatore, capo redattore della rivista "Antique Radio". La realizzazione del del Museo Musti (Storia della Comunicazione) di Ferrara è stata affidata a Vittorio Tibaldo.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori) - Dalla grande passione di Giancarlo Tibaldo per la tecnologia e la scienza nasce il Museo Tibaldo di Trissino (VI) dedicato alla Storia della Comunicazione. Una realtà che vanta un patrimonio di caratura internazionale: oltre 10.000 "pezzi" appartenenti alla storia della comunicazione audio visiva e musicale, della scienza e della tecnica.

Un tesoro divenuto immenso con il passare degli anni, grazie all'impegno costante di Giancarlo Tibaldo nella ricerca degli articoli più rari esistenti al mondo, nel restauro e nella preservazione degli stessi, in quello che è divenuto un tempio dedicato alla memoria del progresso dell'uomo, dal 1700 al 1970.

Un tesoro che meritava di essere condiviso e portato anche oltre il confine di Trissino.

Impegni di lavoro portano Giancarlo a Ferrara, Città Patrimonio dell'Umanità, con una sensibilità spiccata dei suoi abitanti verso tutto ciò che è arte e cultura. Da qui la scelta di dare vita al MUSTI, un Museo della Storia della Comunicazione a Ferrara. Luci, suoni, colori, modi di comunicare del Mondo prima di Internet.

MUSTI, il Museo della Storia della Comunicazione approda dunque a Ferrara e a partire dal 22 febbraio prossimo aprirà le porte a tutti i visitatori interessati a compiere un viaggio attraverso i mezzi che hanno fatto la storia della Comunicazione prima dell'avvento di Internet e dell'era digitale.

Dalle radio alle macchine da scrivere, dalle macchine fotografiche ai proiettori, dai telefoni ai grammofoni: un viaggio nel tempo e nella storia del progresso dell' "Homo Communicans" (cit.).

Il Museo, oltre che a tutti i visitatori e agli appassionati, è dedicato anche a quella generazione nata e cresciuta in un'epoca digitale: ai ragazzi dalle elementari alle superiori. L'esperienza MUSTI vuole essere dunque l'equivalente di "fattoria didattica" della comunicazione per far conoscere ai giovani di oggi la storia di un mondo di tecnologie a loro poco lontano, ma nel contempo (sotto alcuni punti di vista) distante anni luce.

MUSTI rappresenterà una vetrina della collezione di Trissino, esponendone i "pezzi" più rappresentativi ed innovando periodicamente l'esposizione, attingendo a "nuovi" elementi provenienti dalla sede centrale del Museo Tibaldo.

Per info:

comunicazione@mustiferrara.it

www.mustiferrara.it

Pagina FB: Musti Ferrara

Instagram: mustife2019

