MUSEO STORIA NATURALE - Il 23 e 24 febbraio alle 15,30 attività didattiche per bambini e ragazzi Apprendisti scienziati alla ricerca di microscopici 'amici per la pelle'

Un viaggio alla scoperta degli esseri microscopici che vivono a nostre spese. E' quello che attende i giovani 'Apprendisti scienziati' che il prossimo fine settimana vorranno partecipare ai laboratori dal titolo 'Amici per la pelle!' in programma al Museo civico di Storia Naturale di Ferrara (via de Pisis 24). Sabato 23 febbraio 2019, alle 15.30, l'appuntamento è per i bambini dai 5 ai 7 anni mentre domenica 24, sempre alle 15.30, per i ragazzi dagli 8 ai 12 anni.

"Come la prendereste - chiedono gli organizzatori - se vi dicessimo che sulla vostra pelle potrebbero vivere o annidarsi migliaia di esserini strani? Oppure che solo camminando o mangiando qualcosa potreste essere assaliti da centinaia di specie microscopiche? Si tratta di animali molto piccoli che vivono a spese nostre, alcuni innocui, altri meno! Con i laboratori di sabato e domenica in Museo potremo scoprire insieme come sono fatti e come si comportano".

I laboratori, inseriti nel programma di attività didattiche 'Apprendisti scienziati inverno 2019', sono organizzati dal Museo di Storia Naturale in collaborazione con l'Associazione Didò, che conduce le attività. Per partecipare è necessaria la prenotazione, da effettuare contattando la sezione didattica del Museo al numero 0532 203381 (lunedì, mercoledì, venerdì - dalle 9 alle 12,30) o all'indirizzo dido.storianaturale@gmail.com. Il costo è di 6 euro per bambino e 2 euro per l'adulto accompagnatore.

Ulteriori informazioni alla pagina: http://storianaturale.comune.fe.it

Immagini scaricabili: