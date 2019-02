MUSEO DI STORIA NATURALE - Sabato 23 febbraio alle 9 sulla sponda del Po di Volano vicino al ponte di San Giorgio "Blitz natura": via alle escursioni alla scoperta di flora e fauna in città

Partirà sabato 23 febbraio 2019 alle 9 il primo ciclo di "Blitz Natura - piccole escursioni alla scoperta della natura... anche in città!", organizzato dal Museo di Storia naturale di Ferrara.

I blitz, guidati da Carla Corazza, ricercatrice del Museo, dureranno circa tre ore e riguarderanno alcuni piccoli ecosistemi del comune di Ferrara: lo scopo è quello di conoscere meglio e documentare realtà naturalistiche spesso inattese.

La partecipazione è libera e gratuita. Sarà fondamentale avere con sé macchine fotografiche e/o smartphone: le fotografie di piante e animali verranno registrate nel sito Biodiversità del Delta del Po ed arricchiranno la banca dati gestita dal Museo di Storia Naturale.

L'iscrizione tramite un modulo on line che si trova nel sito web del Museo è gradita ma non obbligatoria. Si consiglia un abbigliamento adatto alle escursioni all'aperto. I minorenni dovranno essere accompagnati da un responsabile adulto. Tutti i partecipanti riceveranno un piccolo omaggio.

L'appuntamento del 23 febbraio riguarderà la sponda del Po di Volano vicino al ponte di San Giorgio angolo via Colombarola, GPS 44°49'24.85"N, 11°37'44.60"E.

Per info: scrivere a citizenscienceferrara@gmail.com, tel. 0532 203381.

"Blitz Natura" proseguirà con altri cinque appuntamenti in calendario sabato 23 marzo, sabato 13 aprile, venerdì 24 e sabato 25 maggio, sabato 23 luglio come da programma consultabile nel pdf allegato e scaricabile in fondo alla pagina.

Immagini scaricabili:

Allegati scaricabili: