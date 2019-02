CULTURA DELLA NONVIOLENZA - Da martedì 26 febbraio a martedì 26 marzo alle 17 alla libreria Feltrinelli "Raccontare storie. Nonviolenza in azione": al via un ciclo di presentazioni di libri

"Raccontare la storia, raccontare storie. Incontri con gli autori. Nonviolenza in azione" è il titolo di un ciclo di presentazioni librarie curate da Daniele Lugli, a partire da martedì 26 febbraio 2019 dalle 17 alle 19, alla libreria Feltrinelli (via Garibaldi 28-30, Ferrara), con il patrocinio dell'Istituto di Storia Contemporanea, del Movimento Nonviolento, del Comune di Ferrara. L'iniziativa si riallaccia idealmente al progetto "Nonviolenza in azione: storie ferraresi. Con Silvano Balboni e Pietro Pinna" che si è sviluppato nel 2017/18 con mostre, seminari, momenti di formazione per docenti e studenti.

Martedì 26 febbraio 2019 il primo incontro di questo nuovo ciclo è dedicato al testo "Alexander Langer. Una buona politica per riparare il mondo", a cura di Marzio Marzorati e Mao Valpiana. Sarà introdotto da Anna Quarzi, presidente dell'Istituto di Storia contemporanea. Daniele Lugli dialogherà con Massimo Valpiana, direttore di Azione nonviolenta e presidente del Movimento nonviolento. Alexander Langer (1946- 1995) ha rappresentato nella sua vita un esempio di impegno per una buona politica, è stato un osservatore attento dei cambiamenti e un rivoluzionario nel modo di collegare la responsabilità della rappresentanza istituzionale con quella delle singole persone. Ha animato e frequentato le parti più vive della società, organizzata e non, diventando un vero profeta dei cambiamenti degli stili di vita e della conversione ecologica. Il libro, realizzato da Legambiente, è concepito come un manuale. Il titolo "Una buona politica per riparare il mondo", esemplifica bene l'obiettivo: formare alla politica e all'azione di responsabilità per il bene pubblico attraverso l'impegno civile e il volontariato.

Di seguito il calendario delle successive presentazioni:

Martedì 5 marzo, "Critica della violenza", di Andrea Caffi, a cura di Alberto Castelli, che è anche autore della postfazione e introduzione di Nicola Chiaromonte;

Martedì 12 marzo, "Resistenza nonviolenta a Forlì", di Raffaele Barbiero;

Martedì 19 marzo "Diario di un obiettore. Strapparsi le stellette nel '68", di Enzo Bellettato; Martedì 26 marzo "Silvano Balboni era un dono. Ferrara 1922-1948: un giovane per la nonviolenza dall'antifascismo alla costruzione della democrazia", di Daniele Lugli. Il ciclo ha valore legale di corso di aggiornamento e formazione per gli insegnanti e studenti.

Per info e iscrizioni: istitutostoria.ferrara@gmail.com, tel. e fax 0532 207343.

