BIBLIOTECA ARIOSTEA - Venerdì 15 marzo alle 17 conferenza in via Scienze 'I discepoli e le discepole di Gesù' al centro di una conversazione tra Piero Stefani e Silvia Zanconato

Avrà come tema 'I discepoli e le discepole di Gesù' la conversazione tra Piero Stefani e Silvia Zanconato in programma venerdì 15 marzo 2019 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara). L'appuntamento, che sarà coordinato da Francesco Lavezzi, rientra nel ciclo di incontri dal titolo 'Maestri' a cura dell'Istituto Gramsci e dell'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara (v. CronacaComune del 16 gennaio 2019)

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Lungo le strade della terra d'Israele, i discepoli costituirono un gruppo eterogeneo di persone, uomini che - in un modo o in un altro - hanno fatto la storia, ma anche donne che, oltre ogni convenzione sociale, hanno seguito Gesù, un Rabbi itinerante dotato di caratteristiche molto particolari. Vi fu però una differenza, gli uomini, a iniziare dai Dodici, furono chiamati dal Maestro, le donne scelsero invece di mettersi alla sua sequela di loro volontà. Discepoli e discepole furono spesso in difficoltà di fronte all'insegnamento di vita esigente proposto dal loro Maestro. Tuttavia furono sempre protagonisti imprescindibili nella vicenda umana di Gesù e, almeno in alcuni casi, si rivelarono fondamentali per la comprensione della sua stessa missione. Anche per Gesù vale la constatazione che non si è veri Maestri quando manca l'apporto dei discepoli.

