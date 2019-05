BIBLIOTECA BASSANI - Mercoledì 29 e giovedì 30 maggio alle 16 a Barco. Iniziativa aperta a tutti del progetto "Cittadini 100% digitali' 'Pane e Internet', due incontri di cultura digitale per parlare di fake news e dipendenza dai videogiochi

Mercoledì 29 e giovedì 30 maggio 'Punto Pane e Internet Terre Estensi' dei Comuni di Ferrara, Voghiera e Masi Torello, proporrà due eventi pubblici di cultura digitale su temi di attualità che interessano il nostro modo di vivere online. Entrambi gli incontri avranno inizio alle 16 e si terranno all'auditorium della Biblioteca comunale "G. Bassani" (Barco - via G. Grosoli 42 - Ferrara).



>> Mercoledì 29 maggio l'incontro sarà dedicato al tema "Buone notizie - L'informazione tra social media e fake news". Sarà condotto dal giornalista Filippo Sciucchini che ci parlerà di come internet e i social network abbiano cambiato il modo di fare informazione e di informarsi.

Aumentando il flusso di notizie pubblicate in rete è aumentato di conseguenza anche il numero di notizie false, non verificate o viziate ad hoc in tutti i campi: dalla politica alla cronaca, all'economia e alla scienza. Durante l'incontro si analizzerà quindi il fenomeno delle fake news e si tratterà di come distinguerle dalle "buone notizie, ossia da quelle corrette, complete e imparziali, di come riconoscere le fonti attendibili e di come comportarsi in rete.



>> Giovedì 30 maggio si parlerà della dipendenza dai videogiochi nell'incontro dal titolo "Game over!". Rivolgendosi a genitori, insegnanti, educatori o adulti in genere, questo incontro tratterà del significato del gioco in generale e delle caratteristiche peculiari del videogiocare: perchè videogiocare piace così tanto? Quali segnali di allarme possiamo cogliere nel modo di giocare dei nostri figli? Cosa si intende per ludopatia? Cercando le risposte a queste domande si analizzeranno i principali stereotipi legati ai giochi, si approfondiranno i fattori di rischio relativi allo sviluppo della ludopatia e si condivideranno alcuni elementi che aiuteranno i genitori a gestire i momenti dall'acquisto al dopo-gioco.



Partecipazione e iscrizioni

La partecipazione è aperta a tutti e gratuita. L'iscrizione è gradita e può essere effettuata telefonando direttamente alla Biblioteca G. Bassani di Ferrara al n. 0532 797414 o via web compilando i moduli di iscrizione pubblicati nelle pagine dedicate ai singoli eventi: http://www.comune.fe.it/4936/eventi-e-news-di-cultura-digitale

Informazioni e iscrizioni

Punto Pane e Internet Terre Estensi Biblioteca G. Bassani via G. Grosoli, 42 - 44122 Ferrara - 0532 797414, sito web: www.comune.fe.it/paneeinternet

e-mail: paneeinternet.terreestensi@edu.comune.fe.it

(Comunicazione a cura del Punto Pane e Internet Terre Estensi)

