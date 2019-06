FESTA COMUNITARIA - Venerdì 7 giugno nel Parco della Libertà di via Bentivoglio al Barco. Promossa da Comune di Ferrara, Asp, Azienda USL, Agire Sociale "Parco in festa!", iniziativa aperta a tutti per condividere insieme la città

(Comunicazione a cura degli organizzatori)



Già da gennaio 2018 è iniziato un percorso partecipato nella zona del Barco per promuovere la crescita del tessuto sociale: attraverso l'impegno di cittadini ed associazioni si cerca di valorizzare risorse e opportunità per migliorare il benessere comunitario. L'iniziativa è inserita nel Piano per la Salute e il Benessere Sociale 2018 / 2020 ed è promossa dal Comune di Ferrara, Asp, Azienda USL, Agire Sociale.

Una parte del lavoro di comunità ha permesso di riflettere sull'uso degli spazi pubblici della zona perché diventino sempre più luogo di aggregazione e di crescita della dimensione sociale.

Questo impegno comune ha prodotto la prima iniziativa pubblica dal titolo "Parco in festa! - una giornata di sport, musica, cibo e intrattenimento per tutti", in programma venerdì 7 giugno al Parco della Libertà di via Bentivoglio al Barco.

Ad accogliere i partecipanti una vera e propria festa comunitaria, aperta a tutti, un momento di condivisione organizzato insieme ai cittadini e alle tante realtà del quartiere nella logica della promozione della cittadinanza attiva.

L'iniziativa è possibile grazie alla partecipazione di molti cittadini e associazioni del territorio: Comune di Ferrara (Settore Servizi alla Persona), Acer, Asp, Azienda USL , Ass. Creativa Artistica Dar, Biblioteca Bassani, Centro di Mediazione, Centro L'elefante Blu, Centro Sociale Il Barco, Circolo Buontemponi, Comitato Genitori Barco, Comitato Viva Barco Viva, Coop. Castello, Coop. Il Germoglio, Compagnia Burattini "Città di Ferrara" - Ente C.S.A.In. ,GEV, Meeting Point Coop. Sociale Onlus, Parrocchia San Pio X, Scuole del territorio, Società Sportiva San Pio X, USD Pallacanestro 4 Torri, Cooperativa Teatro Nucleo

Questo il programma della giornata, aperta a tutti:

>> dalle ore 9 alle 12 Laboratori al Parco con la Scuola Primaria Villaggio INA.

>> dalle ore 16 alle 19 Attività per tutti: calcetto, basket, tchoukball, pallavolo, truccabimbi, treccine e altre attività di intrattenimento bimbi, balli africani, musica live e karaoke, canti popolari, spettacolo di burattini.

Angolo della Memoria. All'interno del Parco sarà allestito un "angolo della memoria": oggetti, foto, testimonianze e racconti si alterneranno per mantenere viva la memoria storica del quartiere di Barco.

>> ore 19 "Il parco che vorrei". condivisione e firma delle proposte di miglioramento del Parco della Libertà per essere più fruibile da tutti.

>> ore 19.30 "Cena conviviale". Sarà allestita una grande tavolata: ognuno porta qualche pietanza da condividere. Piatti, posate, bicchieri biodegradabili al 100% vengono forniti dagli organizzatori li mettiamo noi.



Pagina facebook: https://www.facebook.com/events/410865819502988

Immagini scaricabili:

Allegati scaricabili: