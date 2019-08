CASTELLO ESTENSE - Ciclo "Bello di notte": dalle 19.30 alle 23.30 visite guidate e attività didattiche e teatrali. Per le iniziative a pagamento occorre la prenotazione Il Castello Estense non va in ferie e mercoledì 14 agosto propone la seconda apertura straordinaria serale

Mercoledì 14 agosto dalle 19.30 alle 23.30 (chiusura biglietteria 22.45) il Castello Estense proporrà la seconda apertura straordinaria serale del ciclo intitolato "Bello di notte", tre serate (l'ultima si svolgerà il 21 agosto) con la possibilità di visitare il Castello alla tariffa speciale di 2€ (+ 2€ per la salita facoltativa alla Torre) e cogliere l'opportunità di partecipare a visite guidate, attività didattiche, iniziative musicali e teatrali.

Mercoledì 14 agosto sono pertantio in programma 4 visite guidate:

la prima, alle ore 19.30, sarà dedicata a "L'arte del banchetto alla Corte degli Estensi. Cuochi, scalchi, trincianti, ricette e apparecchio generale", un percorso che illustra lo sfarzo e l'arte del banchetto rinascimentale. Attraverso il racconto della magnificenza a tavola, saranno evocati due famosi "scalchi" dell'epoca: Cristoforo da Messisbugo e Gian Battista Rossetti.

Alle 19.45 "Una corte de molte zentilleze... Borso d'Este a Ferrara nel secondo Quattrocento": attraverso le lettere dei Signori rinascimentali e le indiscrezioni riportate dagli ambasciatori potremo scoprire aneddoti, curiosità, racconti e risvolti insoliti delle corti del tempo.

Entrambe le visite si concluderanno con un aperitivo nel Giardino degli Aranci.

Alle 21, con" Donne a corte. L'altra faccia del potere", sarà l'occasione per conoscere le vicende delle affascinanti dame della corte estense e per scoprirne i caratteri e le storie appassionanti. La visita sarà arricchita lungo il percorso da letture con musica di "Quel che amor m'ha dato" rime d'amore e desiderio di Ludovico Ariosto, a cura di Ferrara Off. Gli attori continueranno la loro performance lungo il percorso del Castello intrattenendo i visitatori fino alla fine della serata.

L'ultima visita guidata, "Misteri e delitti a corte", sarà alle 22: un percorso con racconti e letture per rievocare gli episodi più controversi della storia estense: misteri dimenticati, congiure, tragici amori, delitti e lunghe prigionie nelle segrete delle torri.



Alle famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni è dedicata una visita didattica con laboratorio alle ore 20.30, dal titolo "Un soffitto per giocare". Una visita tra le sale del Castello per immaginarsi pittori di corte e un laboratorio per ideare nuove decorazioni ispirate al soffitto del Salone dei giochi.



Dalle 19.30 alle 23.30 ci sarà anche la possibilità di effettuare escursioni in barca nel fossato, con partenza dal cancello in piazza Savonarola.

Per partecipare alle iniziative, a pagamento, è necessaria la prenotazione, telefonando al numero: 0532 299233 o scrivendo una e-mail a: castelloestense@comune.fe.it, fino ad esaurimento dei posti disponibili.



Durante la serata sarà aperta e ad entrata libera la Caffetteria del Castello al piano nobile.

Per info: www.castelloestense.it

(Comunicazione a cura dell'U.O. Castello Estense del Comune di Ferrara)

