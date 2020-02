ASSESSORATO POLITICHE GIOVANILI - Primo seminario giovedì 27 febbraio alle 14.30 aula Magna Istituto Bachelet. A cura dell'Osservatorio Adolescenti del Comune di Ferrara 'Le differenze di identità sessuale. Buone prassi per l'inclusione' apre il ciclo formativo 'Essere adolescenti oggi''

Primo appuntamento di 'Essere Adolescenti Oggi', giovedì 27 febbraio - ore 14.30-17.30 - all'aula magna dell'Istituto Bachelet di via Monsignor Bovelli 7, Ferrara.

Il ciclo formativo, promosso dall'Osservatorio Adolescenti del Comune di Ferrara in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e numerose Istituzioni operanti sul territorio provinciale, ha scelto un format che privilegia lo sviluppo di focus tematici e numerosi workshop destinati a entrare nei dettagli del tema proposto.

Il fine è quello di promuovere attività di aggiornamento e approfondimento dedicati alle operatici e agli operatori che lavorano con gli adolescenti come chiaramente indicato anche dalle linee guida suggerite dal Piano Regionale per l'Adolescenza.

Ad aprire i lavori di giovedì 27 febbraio, dedicati a "Le differenze di identità sessuale. Buone prassi per l'inclusione", sarà Maria Teresa Paladino, referente adolescenza della regione Emilia Romagna a cui seguirà la relazione di Margherita Graglia, psicoterapeuta, formatrice, saggista e autrice del libro ‘Le differenze di sesso, genere e orientamento'.

Le conclusioni sono affidate a Micol Guerrini, assessore alle Politiche giovanili del Comune di Ferrara.

A seguire, giovedì 12 marzo, sono in programma quattro workshop di approfondimento: "Sport e contrasto alle discriminazioni di genere", Manuela Claysset, Massimo Davi; "Adolescenti e sessualità", Silvia Barbaro, Antonia Bolognesi; "Pluralismo identità: orientamento sessuale, identità di genere ed evoluzioni familiari", Chiara Baiamonte, Manuela Macario, Cristina Zanella, Mattia Croci; "Se io fossi te: discriminazione e bullismo di genere", Monica Borghi, Valeria Ruggieri, Chiara Arena Chartroux.

I lavori del seminario si concluderanno martedì 5 maggio con un incontro di feedback e analisi dei contenuti guidato dalla stessa Margherita Graglia* in collaborazione con i curatori dei vari workoshop.

*Margherita Graglia - Psicologa, psicoterapeuta e sessuologa. Svolge l'attività di psicoterapeuta a Reggio Emilia e Torino. Affianca all'attività clinica quella di formatrice e consulente presso Aziende USL, Università, Scuole ed Enti pubblici sui temi dell'identità di genere. E' autrice di numerose pubblicazioni sui temi dell'identità sessuale (www.margheritagraglia.it).



Per iscrizioni e crediti - l.tarroni@comune.fe.it - Per informazioni Tel. 0532 20 80 47 - Programma in dettaglio, approfondimenti, scheda d'iscrizione: https://servizi.comune.fe.it/427/promeco

