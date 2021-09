CON LE FRAZIONI - Fino a giovedì 2 settembre alle 12 l'apecar rimarrà in sosta, quindi si sposterà ad Albarea per raccogliere lettere e questionari Viconovo accoglie l'ufficio Mobile del Comune e chiede attenzione

Tante lettere e richieste anche da parte degli abitanti della piccola frazione di Viconovo, sulla riva destra del Po a una dozzina di chilometri dal capoluogo di Ferrara. Dopo Casaglia, Ravalle e Porporana, l'Ufficio Mobile del Comune di Ferrara ha ripreso questa mattina (mercoledì 1 settembre 2021) il tour del progetto ‘Con le Frazioni' facendo tappa a Viconovo. All'incontro con alcuni cittadini della Frazione hanno partecipato il vicesindaco e assessore con delega alle Frazioni Nicola Lodi e la responsabile Urp Cinzia Graps.

"Le prime tappe - ha sottolineato Lodi - hanno mostrato quanto sia grande la voglia di partecipare da parte dei cittadini. La risposta è stata straordinaria e anche oggi a Viconovo abbiamo ricevuto diverse richieste, soprattutto per la riapertura di un punto di aggregazione e per il recupero del monumento storico ai caduti, situato davanti alla chiesa del paese e che attualmente necessita di un importante restauro. Per questa istanza c'è già un progetto e garantisco che presto Viconovo riavrà una testimonianza storica molto sentita dalla comunità. Anche qui i questionari che ci sono tornati indietro compilati dalla gente hanno fornito diversi spunti mirati e interessanti, sui quali verranno fatte le opportune valutazioni".

L'Apecar, contenente la cassetta della posta dove riconsegnare le lettere inviate a domicilio dal Comune, rimarrà posteggiato nel piazzale antistante la chiesa di Viconovo fino alla tarda mattinata di domani (giovedì 2 settembre), quando sarà poi trasferita ad Albarea dove rimarrà in via Massafiscaglia, nei pressi della chiesa, fino a lunedì 6 settembre. Albarea sarà anche la prossima destinazione dell'Ufficio Mobile, che arriverà con a bordo il vicesindaco Nicola Lodi venerdì 3 settembre alle 9.30.

Per info: sito web www.conlefrazioni.fe.it, canali social www.facebook.com/comuneferrara, www.facebook.com/conlefrazioni, www.instagram.com/conlefrazioni, e-mail conlefrazioni@comune.fe.it, numero verde 800 959 379 (attivo nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12).

Immagini scaricabili: