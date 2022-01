Martedì 1 febbraio (alle 21) Lucy, la trans deportata a Dachau, presenterà il film sulla sua vita alla sala Estense

A cura Arci Ferrara APS

Martedì 1 febbraio il Cinema Boldini di Arci Ferrara APS presenta a Ferrara, presso la Sala Estense, "C'è un soffio di vita soltanto", il film diretto da Matteo Botrugno e Daniele Coluccini. La serata sarà arricchita dalla presenza di Lucy Salani, 96enne, un tempo Luciano oggi invece la trans più anziana d'Italia. Il film la andrà a trovare in quella che, durante la pandemia, si è trasformata nella sua solitudine domestica che definisce in modo fiero la sua indipendenza.

A partire dalle ore 21 Lucy Salani dialogherà con Marco Zavagli, direttore di estense.com, e saluterà il pubblico prima della proiezione "C'è un soffio di vita soltanto".

C'É UN SOFFIO DI VITA SOLTANTO, regia di Matteo Botrugno & Daniele Coluccini

(Italia, 2021 - 95′)

Martedì 1 febbraio

ore 21.00

Lucy ha 96 anni e vive da sola. Un tempo si chiamava Luciano, oggi invece è la trans più anziana d'Italia. Ai primi del 2020 Lucy ha ricevuto una lettera da Dachau: un invito alle celebrazioni per il 75esimo anniversario della liberazione dal campo di concentramento tedesco, dove è stata imprigionata in quanto "disertore dell'esercito tedesco", ma forse anche perché, come dice lei, era "un intruglio" scomodo per l'ideologia di purezza della razza nazista. Sarebbe la quarta volta che Lucy torna a Dachau, ma i forni crematori, quelli dove era costretta a trasportare i cadaveri ("alcuni ancora in vita"), non vuole più rivederli. Ma prima che possa partire per una quarta visita arriva la pandemia, che accresce la sua solitudine domestica.

L'evento vede la collaborazione di Arcigay Ferrara "Gli Occhiali d'Oro" oltre al sostegno di Fice Emilia Romagna.

Ingresso: 7,50€ intero - 5,00 € ridotto (Soci Arci, Soci Arcigay, studenti Unife, over 60, under 18).

Apertura cassa ore 20.30

Inizio ore 21.00

La cassa non è provvista di pagamento tramite pos, pertanto sarà possibile pagare solo in contanti.

Il rimborso in caso di rinuncia non è previsto.

Quest'anno sarà possibile acquistare i biglietti alle casse del cinema la sera stessa oppure online.

Per accedere in sala sarà necessario esibire il Green Pass Rafforzato e indossare la mascherina protettiva ffp2.

- BIGLIETTI ONLINE

I biglietti saranno acquistabili sul sito https://www.boxerticket.it/estense-dessai-il-boldini-in-sala-estense/

- BIGLIETTERIA

Le sedute saranno assegnate e numerate.

L'acquisto online è aperto fino ad un'ora prima rispetto l'inizio di ogni proiezione. Per evitare il più possibile assembramenti e per agevolare il flusso in cassa è consigliato l'acquisto online.

All'interno della Sala Estense, nei giorni adibiti alle proiezioni, sarà possibile sottoscrivere il tesseramento Arci 2022 al costo di 10€.

- INFO

Arci Ferrara APS - Via della Cittadella 18/a; 44121 Ferrara

info@arciferrara.org - 0532241419 int. 6

www.cinemaboldini.it

Immagini scaricabili: