Lo spettacolo “Tra l’inferno ed il cielo” per celebrare i 10 anni del Napoli Club Ferrara dona settecento €uro all'Unione Italiana Ciechi-Ipovedenti di Ferrara

Ferrara, 26/01/2023. Le vacanze natalizie hanno rallentato, ma non fermato, l'attività del Napoli Club Ferrara che ha ultimato il bilancio dello spettacolo "Tra l'inferno ed il cielo" per celebrare i propri 10 anni e ciò ha permesso di definire la cifra che è stata devoluta alla sezione cittadina dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti.

"Sono oltre 700 euro tra ticket d'ingresso alla sala estense e donazioni spontanee ricevute da soci, amici e partner - afferma il presidente Vincenzo Russo - Una bella cifra possibile grazie all'impegno di tanti che ringrazio anche pubblicamente. Un ultimo passaggio formale che corona un 2022 intenso, ricco di iniziative di diversa natura che ci hanno regalato emozioni positive, sani momenti di condivisione, socializzazione e passione azzurra"

"Nell'appena iniziato 2023 continueremo a seguire le gesta della squadra partenopea che ci sta regalando tante gioie e, per scaramanzia, non mi spingo oltre, ma ci saranno anche altri bei appuntamenti insieme, in allegria, letizia".

Sono diverse le idee sul tavolo del direttivo del sodalizio partenopeo in terra estense.

Informazione a cura del Napoli Club Ferrara

napoliclubferrara@gmail.com

