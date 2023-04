In mostra "Post Eden" di Denis Riva e Luca Zarattini: inaugurazione venerdì 14 aprile alle 17 alla galleria Zanzara arte contemporanea

Opening della mostra "Post Eden" di Denis Riva e Luca Zarattini in programma per venerdì 14 aprile alle 17 alla galleria zanzara arte contemporanea (via del Podestà 11/11A, 14A , Ferrara) a cura di Giulia Giliberti e Sara Ricci.

L'esposizione, patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Ferrara, si estende all'interno della Galleria e delle Ex Scuderie di zanzara arte contemporanea, interamente dedicate ad un'unica grande mostra che comprende opere di ampie dimensioni, sculture e installazioni.

L'esposizione mette insieme per la prima volta i due artisti in una mostra visionaria che indaga il rapporto tra uomo e natura. Nuovi mondi e distopiche creature prendono vita all'interno degli spazi della galleria, interamente dedicati a un'unica, grande rassegna.

(Comunicazione a cura di zanzara arte contemporanea)

Immagini scaricabili: