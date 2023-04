CONSIGLIO COMUNALE - Assemblea convocata giovedì 27 aprile 2023 alle 15 - DIRETTA ONLINE Nuova seduta del Consiglio comunale di Ferrara - DOCUMENTAZIONE

Nuova seduta del Consiglio comunale di Ferrara in programma per giovedì 27 aprile 2023 alle 15 per la sessione di lavori che si terrà nella sala consiliare di piazza Municipio 2. Il calendario della riunione è stato definito dalla Commissione dei Capigruppo consiliari, convocata dal presidente del Consiglio comunale Lorenzo Poltronieri.

Il piano dei lavori prevede in apertura le comunicazioni del presidente per proseguire con l'esame di due delibere, sei odg e due mozioni.

>> Diretta e archivio audio-video al link ferrara.consiglicloud.it/home e sul canale YouTube www.youtube.com/@consigliocomunalefe.

Questo, in dettaglio, l'ordine del giorno delle sedute di Consiglio comunale:

- Comunicazioni del Presidente

Deliberazioni

1. Ass. Alessandro Balboni - Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva ai sensi della legge n. 147/2013 - anno 2023 (Pdlc 39 - 2023);

2. Ass. Matteo Fornasini - Determinazione aliquote imposta IMU anno 2023 (Pdlc 41 - 2023).

Mozioni e Ordini del giorno

1. Gruppi Consiliari PD - Misto - Ferrara Bene Comune - Azione Civica - Movimento 5 Stelle - Ordine del giorno sull'operato del Presidente del Consiglio Comunale (PG 188587 - 22/12/2022);

2. Gruppo Consiliare Lega Salvini Premier (Cons. A. Mosso) - Mozione solidarietà popolo iraniano (PG 6035 - 12/01/2023 con risoluzione PG 31426 Cons. Mosso - Chiappini);

3. Gruppi Consiliari Lega (Mosso) e Ferrara Nostra - Mozione restauro immagini sacre su edifici privati nel Centro Storico della Città di Ferrara e lapidi commemorative all'interno ex Caserma Pozzuolo del Friuli (PG 24654 - 13/02/2023);

4. Gruppo Consiliare Ferrara Cambia - Ordine del giorno relativo a intitolazione di una strada o apposizione di targa commemorativa per Ginevra Canonici (PG 33483 - 24/02/2023);

5. Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia - Ordine del giorno per la realizzazione di uno spazio sportivo libero nelle vicinanze del baluardo di San Pietro (PG 55101 - 31/03/2023);

6 Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia - Ordine del giorno per la realizzazione di una aiuola commemorativa al gatto Jerry (PG 56414 - 03/04/2023);

7. Gruppo Ferrara Cambia - Ordine del giorno relativo a promozione della cultura ebraica da parte della Regione Emilia Romagna e azioni di contrasto ai fenomeni di odio e razzismo antisemita (PG 56909 - 04/04/2023);

8. Gruppo Ferrara Bene Comune - Gruppo Ferrara Nostra - Gruppo PD - Gruppo Azione Civica _ Gruppo Movimento 5 Stelle - Gruppo Misto - Ordine del giorno sull'avvio della Convenzione per la riforma dei Trattati per un'Europa solidale e di prossimità (PG 66124 - 19/04/2023).